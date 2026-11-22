Homemade Bajra Atta: सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खाने का अपना अलग ही मजा है. बाजरा न सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि सर्दियों में लोग अपनी डाइट में बाजरे को शामिल करना पसंद करते हैं. आमतौर पर लोग बाजार से बाजरे का आटा खरीदकर लाते हैं लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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इसके लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ साबुत बाजरे की मदद से आप घर पर ताजा और बारीक बाजरे का आटा बना सकते हैं. इसका इस्तेमाल रोटी, चीला और दूसरी कई टेस्टी डिश बनाने में किया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर बाजरे का आटा बनाने का आसान तरीका.

बाजरे का आटा बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

1 कप साबुत बाजरा (Pearl Millet)

घर पर बाजरे का आटा कैसे बनाएं?

बाजरे का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप साबुत बाजरा लें. इसे साफ करके मिक्सर जार में डाल दें. अब मिक्सर चलाकर बाजरे को अच्छी तरह बारीक पीस लें. ध्यान रखें कि बाजरे के दाने पूरी तरह पिस जाएं और उसमें मोटे टुकड़े न रहें. अब तैयार बाजरे के पाउडर को एक बारीक छलनी की मदद से छान लें. इससे आटा और भी बारीक हो जाएगा. अगर छलनी में कुछ मोटे दाने बच जाएं तो उन्हें दोबारा मिक्सर में पीसकर छान सकते हैं. जब बाजरे का आटा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे एक साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें. जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें. घर पर बना ताजा बाजरे का आटा रोटी, पराठा, चीला और दूसरी कई रेसिपी बनाने के काम आ सकता है.

ध्यान दें: बाजरे को पीसने से पहले उसमें नमी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए बाजरे को कुछ देर धूप में सुखा लें. आटे को लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय कम मात्रा में तैयार करें और इसे साफ, सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

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