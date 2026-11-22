दक्षिणी नाइजीरिया में एक नाव हादसा हो गया है. यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक नाव पलट गई. इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई और 24 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है. वहीं, लापता लोगों के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता मांज़ो एजेकी ने बताया कि ये नाव यात्रियों को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी. इसी दौरान शुक्रवार को देश के साउथ-साउथ क्षेत्र के बायेलसा राज्य में नाव डूब गई.

एजेकी ने बताया कि लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है. हालांकि, कुल कितने लोग लापता हैं और नाव में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस प्रवक्ता मूसा मोहम्मद ने बताया कि 24 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

(Photo- AP)

तकनीकी खराबी के बाद भागा नाव चालक



पुलिस प्रवक्ता मूसा मोहम्मद के मुताबिक, शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि नाव में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी. यात्रियों ने नाव चालक से नाव को किनारे की ओर मोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि नाव चालक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद नाव चालक मौके से फरार हो गया, जबकि नाव के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया है.

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सरकार ने की सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील

इस हादसे के बाद बायेलसा राज्य सरकार ने नाव संचालकों और यात्रियों से सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. बायेलसा के सूचना आयुक्त एबिउवौ कोकू-ओबियाई ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, लापरवाही और लाइफ जैकेट के बिना यात्रा करना बंद होना चाहिए. कोई भी यात्रा किसी की जान से बढ़कर नहीं है.'

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