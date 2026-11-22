भारत में शादी का नाम आते ही बड़ी-बड़ी सजावट, सैकड़ों मेहमान, महंगे कपड़े और शानदार दावत की तस्वीर सामने आने लगती है. कई बार शादी की तैयारियों में परिवार लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन मुंबई के एक कपल ने इन सबसे अलग अपना खास दिन बेहद सादगी से मनाने का फैसला किया. इस शादी में न कोई बड़ी भीड़ थी और न ही दिखावे का इंतजाम. कपल ने सिर्फ 8 मेहमानों की मौजूदगी में समुद्र किनारे शादी की. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं. लोग कपल के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं. खास बात यह है कि शादी का माहौल बेहद खूबसूरत था, लेकिन इसके लिए किसी बड़े वेडिंग वेन्यू या आलीशान होटल को नहीं चुना गया.

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घर की छत पर समुद्र के सामने हुई शादी

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के रहने वाले कृषा कोठारी और वरिल शाह ने अपने परिवार के घर की छत पर शादी की. इस छत से अरब सागर और मुंबई की ऊंची इमारतों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. शाम के समय समुद्र के सामने दोनों ने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का वादा किया. इस खास मौके पर उनके परिवार और करीबी लोगों को मिलाकर सिर्फ 8 मेहमान मौजूद थे. सभी ने इस छोटे से समारोह में कपल को आशीर्वाद दिया और उनकी खुशियों में शामिल हुए.

दुल्हन और दूल्हे का लुक भी था खास

शादी में दुल्हन कृषा कोठारी ने लाल और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी थी. यह साड़ी मशहूर डिजाइनर सब्यसाची की थी. वहीं, दूल्हे वरिल शाह सफेद और सुनहरे रंग की शेरवानी में नजर आए, जिसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. शादी के लिए छत को सफेद फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था. शाम ढलने के साथ समुद्र के सामने जलती मोमबत्तियों और फूलों की सजावट ने पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया.

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सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है तारीफ?

इस शादी की तस्वीरें खुश वेडिंग नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई हैं. यह पेज शादियों से जुड़े आयोजन करता है. तस्वीरों के साथ लिखा गया कि सिर्फ 8 मेहमान, समुद्र के सामने एक छत और ऐसी शादी, जिसमें दिखावे से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दी गई. तस्वीरों में कपल एक-दूसरे के साथ शादी की रस्में निभाते और अपने करीबी लोगों के बीच खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके इस फैसले की तारीफ की है. कुछ यूजर्स का मानना है कि शादी में बहुत सारे लोगों को बुलाने और बड़ी पार्टी करने के बजाय अपने सबसे करीबी लोगों के साथ इस दिन को बिताना ज्यादा खास हो सकता है. इस कपल ने भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए भीड़ और दिखावे के बजाय सादगी को चुना.

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