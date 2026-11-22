उत्तर प्रदेश के बरेली में लखनऊ-दिल्ली हाइवे पर एक भीषण हादसा हो गया. फतेहगंज पूर्वी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े टैंकर में पीछे से जा घुसा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में ट्रक के 22 साल के हेल्पर जमाल की जिंदा जलकर मौत हो गई. वह मुरादाबाद का रहने वाला था.

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वहीं इस हादसे में ट्रक ड्राइवर वसीम मोहम्मद घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक में मौजूद दो अन्य लोग नजीर और मुजम्मिल पीछे सो रहे थे. आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उनकी मदद की और उन्हें बाहर निकालकर उनकी जान बचाई. दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर एक टैंकर सड़क किनारे खड़ा था. टैंकर का ड्राइवर खाना खाने के लिए पास के ढाबे पर गया हुआ था.

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इसी दौरान पानीपत से बिहार के हाजीपुर जा रहा एक ट्रक वहां पहुंचा. सड़क पर अचानक मवेशी आ गया. उसे बचाने की कोशिश में ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और ट्रक सीधे खड़े टैंकर से टकरा गया. टक्कर के तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई. ड्राइवर तो किसी तरह बाहर आ गया, लेकिन हेल्पर जमाल अंदर ही फंस गया. आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका.

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दो घंटे तक धधकता रहा ट्रक

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं. करीब दो घंटे तक आग का असर बना रहा. जब तक आग पर काबू पाया गया, जमाल की मौत हो चुकी थी. मौके पर उसके शरीर के अवशेष ही मिले.

अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा के मुताबिक, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर भेजी गई थी. टैंकर में पीछे से ट्रक की टक्कर हुई थी, जिसके बाद आग लग गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए. स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग को कंट्रोल किया.

ट्रक मालिक के मुताबिक, वाहन पानीपत से बिहार के हाजीपुर जा रहा था. उसमें पर्दे, प्लास्टिक और घरेलू इस्तेमाल का सामान भरा हुआ था. हादसे के बाद लखनऊ-दिल्ली हाइवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक संभाला और हादसे की जांच शुरू की. जमाल की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिवार में मातम छा गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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