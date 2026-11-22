अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद यहां तक कि मुंबई जैसे शहर में भी रहते हैं तो सुबह आंख खुलने के बाद आपका पहला काम होता है घड़ी की जगह AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना. घर से निकलने से पहले मास्क ढूंढना और जहरीली हवा के कारण बच्चों के स्कूल बंद या हाइब्रिड मोड में होने की खबरें सुनना. आज के समय में ये महानगरों की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है.

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लेकिन क्या पूरी दुनिया AQI की ऐसी ही टेंशन में जी रही है? नहीं इसी धरती पर एक ऐसा विशाल और खूबसूरत इलाका भी है, जहां के लोगों की डिक्शनरी में 'स्मॉग' या 'एयर प्यूरीफायर' जैसे शब्दों का कोई वजूद ही नहीं है.

प्रशांत महासागर और काफी हद तक दक्षिणी गोलार्ध में फैला ओशिनिया क्षेत्र है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे द्वीप समूह शामिल हैं. आज दुनिया का सबसे साफ हवा वाला इलाका यही बना हुआ है. यहां के बाशिंदों के लिए हवा महज जिंदा रहने की मजबूरी नहीं, बल्कि शुद्ध सेहत और ताजगी का खुला अहसास है.

अगर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट को गौर से देखें तो ये एक बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करती है. भारत के दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों, पाकिस्तान के लाहौर या चीन के कई इलाकों में जहां हवा में PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेफ लिमिट से कई गुणा ज्यादा पाया जाता है तो वहीं इसके ठीक उलट, ओशिनिया क्षेत्र पिछले साल स्वच्छ हवा के मामले में दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में रहा.

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इस क्षेत्र के लगभग 61 प्रतिशत शहर WHO के सख्त वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं. फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे इलाकों में तो सालाना औसत PM2.5 स्तर मात्र 1.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर यानी AQI लगभग 10 के आसपास दर्ज किया गया. जो दुनिया के सबसे शुद्ध हवा स्तरों में से एक है. हां अलग-अलग इलाकों में समस्या के कई अलग रूप जरूर मौजूद हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में जंगल की आग, धूल और मौसमी प्रदूषण से कुछ इलाकों में लोग परेशान रहते हैं.

आज AQI कितना है?

ओशिनिया क्षेत्र के लोगों के लिए ये सवाल उतना ही अजनबी है, जितना हमारे लिए बिना सांस लिए रहना. आखिर महासागरों के बीच बसा ये इलाका 'ऑक्सीजन हब' कैसे बना इसकी कहानी भी रोचक है. यहां की साफ हवा का कारण काफी हद तक प्राकृतिक है. विशाल प्रशांत महासागर के बीच फैले इन द्वीपों और तटीय देशों में भारी-भरकम धुआं उगलने वाले उद्योग, कोयला आधारित बिजली घर या संकरी सड़कों पर रेंगने वाले करोड़ों वाहनों का दमघोंटू शोर नहीं है.

चारों तरफ से अथाह समुद्र से घिरे होने के कारण यहां साल भर लगातार ताजी समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जो किसी भी प्रकार के प्रदूषक कणों को एक जगह टिकने नहीं देतीं. यहां आबादी भी कम है और बस्तियां बड़े इलाकों में फैली हुई हैं, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम रहता है.

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ओशिनियाई देशों में खासकर समुद्री तटों के आसपास के इलाकों में सुबह की शुरुआत बाजारों में ताजी फसल-फल-सब्जियों, समुद्र की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से होती है. यहां लोग खुले घरों, समुद्र तटों और हरे-भरे जंगलों के करीब अपनी जिंदगी जीते हैं.

बच्चे बिना किसी डर या मास्क के खुले मैदानों में खेलते हैं और बुजुर्गों को सर्दियों के मौसम में सांस की गंभीर बीमारियां जकड़ने का खौफ नहीं सताता. हालांकि, इस क्षेत्र के बड़े शहरों में भी ऊर्जा और कचरा प्रबंधन की अपनी छोटी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता के मामले में यह धरती का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है.

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अपनी हवा को साफ रखने के लिए इस इलाके के देश कुछ सख्त कानूनों का पालन भी सुनिश्चित कराते हैं. ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कानून बेहद कड़े हैं. कई शहरों और द्वीपीय प्रशासनों ने कचरा खुले में जलाने को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. नई परियोजनाओं के लिए भी कड़े पर्यावरणीय मानक तय किए गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने जहां साल 2030 तक 82% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है वहीं न्यूजीलैंड कचरा प्रबंधन को सुधारने के लिए रीसाइक्लिंग स्कीम पर काम कर रहा है. इन देशों ने तेजी से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाए हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं.

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ओशिनिया इलाके की साफ और स्वच्छ लाइफस्टाइल बाकी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है. आईक्यूएयर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सिर्फ 14 प्रतिशत शहर ही डब्ल्यूएचओ के सुरक्षित वायु मानकों को पूरा कर पाए हैं. ओशिनिया का इस सूची में शीर्ष पर चमकना यह संदेश नहीं देता कि हर देश को समंदर के बीच बसा दिया जाए. बल्कि असली सीख यह है कि साफ हवा अगर कुदरत का तोहफा है तो उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है.

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