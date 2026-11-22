Vaikuntha Chaturdashi 2026 Date: हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष धार्मिक महत्व है. यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा के लिए खास माना जाता है. इस दिन भक्त हरि और हर की पूजा करते हैं. इसलिए इसे हरि-हर मिलन भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्री हरि और शिव जी की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और पुण्य की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार, यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में वैकुंठ चतुर्दशी की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त.

और पढ़ें

वैकुंठ चतुर्दशी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 23 नवंबर 2026, सोमवार को मनाई जाएगी. यह पर्व देव दीपावली से एक दिन पहले आता है. इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है. काशी में इस त्योहार का खास महत्व है. यहां हरि-हर मिलन की परंपरा बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है.

वैकुंठ चतुर्दशी 2026 का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी पर निशीथ काल में पूजा करना शुभ माना जाता है. इस साल चतुर्दशी तिथि 23 नवंबर को रात 2 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और रात 11 बजकर 42 मिनट पर समाप्त होगी. वहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त 23 नवंबर की रात 11 बजकर 41 मिनट से 24 नवंबर की रात 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

Advertisement

वैकुंठ चतुर्दशी 2026 की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु ने शिवजी की आराधना के लिए एक हजार कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया था. पूजा के दौरान जब उन्होंने फूलों की गिनती की, तो एक कमल कम निकला.

भगवान विष्णु को कमलनयन भी कहा जाता है. उनकी आंखों की तुलना कमल के फूल से की जाती है. ऐसे में उन्होंने पूजा का संकल्प पूरा करने के लिए अपना एक नेत्र ही शिवजी को अर्पित करने का फैसला किया. उनकी इस अटूट श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए.

महादेव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और उन्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी प्रसंग के कारण वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा करने की परंपरा प्रचलित हुई.

---- समाप्त ----