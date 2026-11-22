यात्री ट्रेन में बैठे थे. सफर जारी था. तभी अचानक टिकट चेक करने वाली टीम पहुंच गई. कोई टिकट दिखाता है, कोई मोबाइल में टिकट तलाशने लगता है. लेकिन कुछ लोगों के पास टिकट था ही नहीं. ये कहानी बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन की है. यहां रेलवे की टीम अचानक टिकट जांच के लिए पहुंच गई.

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फिर शुरू हुआ टिकट देखने और बेटिकट यात्रियों को पकड़ने का सिलसिला. यह कोई दस-पंद्रह मिनट की जांच नहीं थी. अभियान करीब चार घंटे तक चला. रेलवे की टीम ने दो ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टिकट चेक किए. इस दौरान 150 से ज्यादा लोग बिना टिकट सफर करते पकड़े गए. पकड़े गए लोगों में महिलाएं और छात्राएं भी शामिल थीं.

अब सवाल था कि पकड़े गए यात्रियों का क्या होगा? रेलवे ने स्टेशन परिसर में ही कैंप कोर्ट लगाया. यहां सभी पकड़े गए यात्रियों को पेश किया गया. इसके बाद हर व्यक्ति से 1000 रुपये जुर्माना वसूला गया. यानी जिन यात्रियों ने टिकट लेकर सफर करना जरूरी नहीं समझा था, उन्हें अब जेब से एक हजार रुपये निकालने पड़े.

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इस पूरे अभियान का नेतृत्व रेल मजिस्ट्रेट गौरव कुमार सिंह कर रहे थे. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान 200 यात्रियों को पकड़ने का टारगेट रखा गया था. रेलवे का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है. ऐसे अभियानों के जरिए बेटिकट यात्रा पर रोक लगाने और टिकट बिक्री बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इससे रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

रेलवे अब बार-बार चलाएगा ऐसा अभियान?

फारबिसगंज स्टेशन के प्रबंधक नवीन कुमार ने इस कार्रवाई को जरूरी बताया. उनका कहना है कि इस तरह के अभियान से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाम लगेगी और रेलवे को राजस्व का फायदा होगा. उन्होंने ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाने की बात भी कही. फिलहाल, चार घंटे तक चली इस जांच ने फारबिसगंज स्टेशन पर यात्रियों को साफ मैसेज दे दिया है. ट्रेन में सफर करना है तो टिकट लेकर चलिए. वरना सफर के बीच रेलवे की जांच आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.

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