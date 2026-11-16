Arun Govil on Ramayana: 'रणबीर को मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में समझाया', अरुण गोविल ने सुनाया रामायण का किस्सा

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रामानंद सागर की आइकॉनिक रामायण का एक छोटा मगर अहम कनेक्शन रहा है. इस फिल्म में एक्टर अरुण गोविल ने भगवान राम के पिता राजा दशरथ का रोल निभाया, जो टीवी पर राम बनकर छा चुके हैं. उन्होंने रामानंद सागर के सीरियल में भगवान राम की इतनी शानदार भूमिका निभाई कि लोगों के मन में सिर्फ उन्हीं की छवि बस गई. ऐसे में जब नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर के राम बनने की बात सामने आई, तो सभी के मन में शक पैदा हुए.

और पढ़ें

कैसे रणबीर को बनाया राम?

अरुण गोविल ने हाल ही में स्क्रीन से बातचीत में रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर बात की. उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने एक्टर को इस किरदार के लिए कोई खास सलाह या उन्हें गाइड किया था? तो 'टीवी के राम' ने बताया- मैंने सेट पर रणबीर को गाइड नहीं किया था, बल्कि उससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी. हम दोनों ने कुछ वक्त साथ बैठकर बातचीत की थी. मैंने उन्हें राम के किरदार के बारे में समझाया और इस रोल से जुड़ी कुछ खास बातें बताई थीं.

'बस इतना ही था. वो बहुत अच्छे एक्टर हैं. फिल्म के सेट पर माहौल भी काफी अच्छा था. मैंने वहां कभी किसी को शोर मचाते या चिल्लाते नहीं सुना. आमतौर पर फिल्मों के सेट पर काफी शोर होता है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था. वहां का माहौल शांत था. काम करने के लिए वो बहुत अच्छी जगह थी.'

Advertisement

रामायण का हिस्सा बनने से था ऐतराज

अरुण गोविल ने आगे ये भी बताया कि शुरुआत में वो राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा- दरअसल, मेकर्स हमारी पुरानी रामायण और इस नई रामायण के बीच एक कनेक्शन बनाना चाहते थे. शायद वो दोनों के बीच एक तरह का बदलाव भी दिखाना चाहते थे. नितेश तिवारी ने मुझसे यही बात कही थी. उन्हें लगा कि इस किरदार के लिए मैं सबसे सही इंसान हूं. करीब 40 साल हो चुके थे और वो चाहते थे कि मैं राजा दशरथ का रोल निभाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था.

'मैंने इस बारे में सोचने के लिए काफी समय लिया. इसकी एक वजह ये भी थी कि नितेश तिवारी चाहते थे कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं. आखिरकार उन्होंने मुझे इस रोल के लिए मना ही लिया. मुझे भी लगा कि ये किरदार निभाने में कोई बुराई नहीं है. हालांकि, मेरे मन में ये सवाल जरूर था कि भगवान राम का किरदार निभाने के बाद मुझे राजा दशरथ का रोल क्यों करना चाहिए? लेकिन बाद में मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आई.'

ऐसे निभाया दशरथ का रोल

अरुण गोविल ने आगे राजा दशरथ के किरदार को निभाने के प्रोसेस के बारे में भी खुलासे किए. उन्होंने कहा- रामायण में दशरथ के साथ काम करते हुए मैं उनकी भावनाओं को समझ चुका था. मुझे राम के किरदार की भावनाओं के बारे में भी पता था. मैं इन सभी चीजों से पहले से वाकिफ था.

Advertisement

'इसलिए मेरे लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था. मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ी. उम्र के लिहाज से भी अब मैं असल जिंदगी में एक पिता हूं. मेरा बेटा करीब 46 साल का है. इसलिए मुझे पिता का किरदार निभाने में कोई परेशानी नहीं हुई.'

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसका पहला पार्ट फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहा है. वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 1300 करोड़ पार जा चुकी है. 12वें दिन यानी सोमवार को ये 1400 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी.

---- समाप्त ----