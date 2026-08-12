'कैकेयी ऐसी नहीं थी', महाभारत शो के युधिष्ठिर ने रिजेक्ट किया 'रामायण' का ट्रेलर, VFX-मॉर्डन कपड़ों पर आपत्ति

साल 2026 की मचअवेटेड फिल्म रामायण का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. पिछले दिनों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. जिसे लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है. बीआर चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर का रोल प्ले करने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान ने ट्रेलर का रिव्यू किया है. उन्हें रणबीर की फिल्म की झलक इंप्रेसिव नहीं लगी है.

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रामायण का ट्रेलर कैसा लगा?

गजेंद्र चौहान को 4000 करोड़ में बनी रामायण का ट्रेलर पसंद नहीं आया है. उन्होंने फिल्म कलाकारों की कास्टिंग और उनके आउटफिट पर भी सवाल खड़े किए हैं. हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में गजेंद्र ने ट्रेलर को लेकर अपने दिल की बात बताई है. वो कहते हैं- ट्रेलर देखकर मैं इंप्रेस नहीं हुआ. मैंने बीआर चोपड़ा की रामायण में दशरथ का रोल किया था. उसमें अगर कैकेयी-दशरथ का सीन देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. डेढ़ दिन लगा था वो शूट करने में. रवि चोपड़ा साहब ने कहा था कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं. मैं इस सीन को वन गो में शूट करूंगा नहीं तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा. वो सीन आत्मा है रामायण की.

गजेंद्र चौहान ने कहा- मेकर्स ने फिल्म बनाने में पैसा बहुत खर्च किया है. प्रोड्यूसर्स ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की काफी कोशिश की है. लेकिन मुझे ग्राफिक्स इंपैक्टफुल नहीं लगे. अगर उसकी जगह रियलिटी यूज होती तो अच्छा होता. ट्रेलर टची नहीं लगा. कैकेयी और वरदान का सीन इंप्रेसिव नहीं है. उसकी ड्रेसिंग मॉर्डन है. कैकेयी ऐसी नहीं थी. हमारी रामायण में वो ब्लैक कपड़ों में बैठी हुई थी. हालांकि पूरी फिल्म देखने से पहले कमेंट करना मुश्किल है.

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''रामायण और महाभारत हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं. इसमें आप मॉडर्न टाइप के लिए ग्राफिक्स डाल देंगे. आप महल को ग्राफिक्स से बनाकर बैकग्राउंड में डाल देंगे, उसमें फीलिंग नहीं आती. कार्टून में भी महाभारत और रामायण बनी लेकिन चली नहीं. उस दौर की ही रामायण, महाभारत हिट रहीं, वो रियल थी. तब ग्राफिक्स नहीं थे.''

रणबीर की कास्टिंग पर उन्होंने कहा- आजकल हर स्टार की एक इमेज बन चुकी है. उनके लिए माइथोलॉजी रोल में फिट होना मुश्किल होता है. लोग उन्हें रोल में स्वीकार नहीं कर पाते. रणबीर कपूर की अपनी इमेज है. वो अपने रोल में अच्छे लग रहे हैं. लेकिन राम को लेकर जो हमारी इमेजिनेशन थी कि लंबी नाक होगी, राजा होगा, लुक होगा, जब तक मूवी रिलीज नहीं होती, तब तक कमेंट करना मुश्किल होगा. सबसे अच्छी कास्टिंग अरुण गोविल की है. वो राम का रोल करने के बाद दशरथ बने हैं. उन्हें देखकर अच्छा लगा.

फिल्म रामायण सिनेमाघरों में इसी साल दिवाली के मौके पर आएगी. इसमें साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, यश अहम रोल मे दिखेंगे.

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