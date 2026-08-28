'तेरा कुत्ता टॉमी?' कंगना रनौत ने पुराने राखी एड में पहनी थी रिवीलिंग ड्रेस, कुनिका सदानंद ने कसा तंज

कंगना रनौत इस समय इंटरनेट का ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई हैं. कंगना के बयानों पर आए दिन एक नई बहस छिड़ जाती है. अब रक्षाबंधन के एड में कृति सेनन के कपड़ों पर कमेंट करके कंगना फिर से विवादों में फंस गई हैं. कृति के कपड़ों पर सवाल उठाने पर अब एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने कंगना पर निशाना साधा है.

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कंगना पर कुनिका ने कसा तंज

दरअसल, कंगना ने जब से रक्षाबंधन के एड में कृति के ब्रालेट पहनने पर सवाल उठाए हैं, तभी सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस के पुराने बोल्ड लुक्स खोज-खोजकर निकाल रहे हैं.

विवाद के बीच अब इंटरनेट यूजर्स ने कंगना का जूलरी ब्रांड 'नक्षत्र' के लिए किया गया एक पुराना रक्षाबंधन विज्ञापन ढूंढ निकाला है. कंगना का पोस्टर ब्रांड ने कुछ साल पहले रक्षाबंधन के दौरान शेयर किया था. पोस्टर में कंगना एक स्ट्रैपलेस और डीप नेकलाइन वाले आउटफिट में नजर आ रही हैं.

यह पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स विज्ञापन में कंगना के लुक की तुलना कृति के आउटफिट पर किए गए उनके हालिया बयान से कर रहे हैं.

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने भी पुराने विज्ञापन में कंगना के स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनने पर निशाना साधा है. कुनिका ने कंगना का वायरल हो रहा पुराना पोस्टर शेयर करके लिखा- मेरा कुत्ता...कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी??

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Mera kutta kutta , tera kutta Tommy??? 😳🤪 https://t.co/xXvYMY7lf1 — Kunickaa Sadanand (@Kunickaa) August 27, 2026

कंगना के पोस्टर पर कुनिका सदानंद का तंज भरा रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कई यूजर्स भी कंगना को घेर रहे हैं. हालांकि, कंगना ने अभी इसके जवाब में कुछ नहीं कहा है.

क्या है पूरा मामला?



दरअसल, जूलरी ब्रांड के राखी एड में कृति सेनन ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहने नजर आई थीं. त्योहार के मौके पर कृति के रिवीलिंग लुक पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. रक्षाबंधन के एड में कंगना ने कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए थे, जबकि राहुल गांधी ने कृति का सपोर्ट किया था. कृति के कपड़ों पर हुए विवाद को बढ़ता देख ब्रांड ने एड सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया है. लेकिन इंटरनेट पर बहस अभी तक जारी है.

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