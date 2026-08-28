E20 की जगह नहीं आएगा E10 पेट्रोल, BPCL को क्यों देनी पड़ी सफाई

अप्रैल में एंट्री के बाद से ही ई20 (E20) पेट्रोल पर चर्चा बनी हुई है. कभी इसकी वजह लोगों की शिकायत, तो कभी इसे लेकर किसी की टिप्पणी होती है. नई चर्चा पुरानी गाड़ियों के लिए ई10 फ्यूल को वापस लाने की हो रही है. दरअसल, बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना के एक बयान के बाद इसकी चर्चा तेज हुई.

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बीपीसीएल (BPCL) ने बाद में साफ किया कि मौजूदा ई20 पेट्रोल और ई10 से रिप्लेस करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मामले की शुरुआत 27 अगस्त को बीपीसीएल की एजीएम के बाद रिपोर्टर्स से बातचीत में दिए गए खन्ना के बयान के बाद हुई. खन्ना ने पुराने गाड़ियों के लिए कम ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल का ऑप्शन देने की संभावना पर बात की थी.

क्या है पूरा मामला?

उन्होंने कहा था कि कंपनी इस मामले से जुड़े अलग-अलग ऑपरेशनल पहलुओं को देख रही है और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है. इसी दौरान उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के लिए ई10 पेट्रोल उपलब्ध कराने का विकल्प भी देखा जा रहा है.

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संजय खन्ना के इस बयान के बाद से ही ई20 की जगह ई10 पेट्रोल आने की चर्चा शुरू हो गई थी. हालांकि, इस तरह के बदलाव की कोई प्लानिंग नहीं है. पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय के मुताबिक, सरकार में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही हैं. यानी E20 को हटाकर E10 पेट्रोल लाने को लेकर सरकार के स्तर पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है.

BPCL ने दी सफाई

वहीं बीपीसीएल (BPCL) ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी है. कंपनी ने बताया कि संजय खन्ना के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. खन्ना ने भी इस बात को दोहराया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ई20 को ई10 से बदला जाएगा.

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20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल को लेकर खूब हो-हल्ला मच चुका है. यहां तक की तमाम ऑटोमेकर्स को इसके लिए कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी. सरकार भी इससे होने वाले फायदों की बात कर रही है. लेकिन पुराने वाहन मालिकों में इस पेट्रोल को लेकर कई तरह की चिंता है.

अप्रैल 2023 के बाद आई गाड़ियां ई20 कंप्यासंट हैं, लेकिन इससे पहले वाली ज्यादातर गाड़ियों को ई10 के हिसाब से डिजाइन किया गया था. ऐसे में लोगों के मन में कई तरह की चिंता है. वहीं सरकार ने भी माना है कि ई20 फ्यूल की वजह से पुराने वाहनों के कुछ पार्ट्स खराब हो सकते हैं. जबकि माइलेज में भी कुछ फीसदी की गिरावट आएगी.

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