Besan Burfi Recipe: घर नहीं बची मिठाई? एक कटोरी बेसन और मुट्ठी भर मेवों से तैयार करें टेस्टी बेसन बर्फी, मेहमान करेंगे तारीफ

रक्षाबंधन का मौका हो या घर में अचानक मेहमान आ जाएं और डिब्बे में कोई मिठाई न बची हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपकी अपनी रसोई में मौजूद 1 कप बेसन, देसी घी और मुट्ठी भर मेवों से महज 15 मिनट में हलवाई जैसी स्वादिष्ट बेसन की बर्फी तैयार की जा सकती है.

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अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर बनी बेसन बर्फी या तो बहुत कड़क हो जाती है या फिर दांतों में चिपकने लगती है. लेकिन बेसन भूनते समय थोड़े से दूध/सूजी का हैक और सही मोयन अपनाने से यह बर्फी एकदम दानेदार, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री

बेसन - 1 कप (लगभग 150 ग्राम)

सूजी (रवा) - 1 बड़ा चम्मच (दानेदार टेक्सचर के लिए)

देसी घी - 1/2 कप

पिसी हुई चीनी या बूरा - 3/4 कप (स्वादानुसार)

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

दूध - 2 बड़े चम्मच (बेसन में दाना बनाने के लिए)

काजू, बादाम और पिस्ता (बारीक कतरन) - 2 से 3 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

बनाने का तरीका

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एक चौड़े बर्तन में बेसन और सूजी निकालें. इसमें 1 चम्मच पिघला हुआ घी और 1 चम्मच दूध डालकर हाथों से अच्छे से मसलें. इसे 5 मिनट रख दें और फिर हाथों से रगड़ लें, इससे बेसन एकदम दानेदार हो जाएगा.

एक कड़ाही में बचा हुआ देसी घी गरम करें और उसमें तैयार किया हुआ बेसन-सूजी का मिश्रण डालें. आंच को बिल्कुल धीमा रखें और लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक भूनें.

जब बेसन का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और उसमें से बहुत बढ़िया सोंधी खुशबू आने लगे, तब इसमें 1 चम्मच दूध का छिड़काव करें. दूध डालते ही बेसन में झाग बनेगा और यह एकदम दानेदार हो जाएगा. 1 मिनट चलाकर गैस बंद कर दें.

कड़ाही को गैस से उतार लें और मिश्रण को 2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने दें. अब इसमें पिसी चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें. (ध्यान रखें कि उबलते गरम बेसन में चीनी न डालें, वरना बर्फी कड़क हो जाएगी).

एक थाली या बर्फी ट्रे को देसी घी से चिकना कर लें. तैयार बेसन के मिश्रण को थाली में डालकर स्पैटुला से एक समान फैलाएं.

ऊपर से बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ते की कतरन छिड़कें और चम्मच से हल्का सा दबा दें ताकि मेवे चिपक जाएं.

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बर्फी को 30 से 40 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने दें. जब यह हल्की सख्त हो जाए तो चाकू से चौकोर या डायमंड शेप में काट लें. तैयार है आपकी सोंधी और मुंह में घुल जाने वाली टेस्टी बेसन बर्फी.

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