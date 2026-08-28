'सुंदर एंजेल जैसी दिखती हो' कहकर पैंट की जिप खोली, IIM अहमदाबाद कैंपस में MBA छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद के पॉश वस्त्रापुर इलाके में स्थित IIM कैंपस से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है. वहां हॉस्टल में रहकर MBA की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के डिलीवरी बॉय पर अश्लील हरकत और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. छात्रा का आरोप है कि खाना पहुंचाने आए डिलीवरी बॉय ने उसके साथ गंदी टिप्पणियां कीं और अश्लील इशारे भी किए. शिकायत मिलने के बाद वस्त्रापुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस शिकायत के मुताबिक, छात्रा पिछले करीब पांच महीने से अंधजन मंडल के पास स्थित नए IIM कैंपस में रहकर पढ़ाई कर रही है. 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वह अपने कमरे में थी और उसने एक ऑनलाइन फूड ऐप के जरिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था. ऐप पर डिलीवरी बॉय का नाम निपम दिख रहा था. रात करीब 8 बजे छात्रा के पास एक अनजान नंबर से फोन आया, लेकिन उसने उस समय फोन रिसीव नहीं किया.

कुछ देर बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आया. छात्रा ने इसे अपने फूड ऑर्डर से जुड़ा फोन समझकर रिसीव किया. फोन करने वाले ने खुद को डिलीवरी बॉय बताया और कहा कि वह खाना लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है. उसने छात्रा को ऊपर आने के लिए कहा, जबकि छात्रा ने उसे पहली मंजिल पर आने को कहा. इसके बाद छात्रा खाना लेने के लिए पहली मंजिल पर पहुंची, जहां सीढ़ियों के पास डिलीवरी बॉय निपम ठक्कर खड़ा था.

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शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे देखते ही डिलीवरी बॉय ने उसके रूप-रंग को लेकर अनुचित टिप्पणी की. उसने छात्रा से कहा कि वह किसी 'सुंदर एंजेल' यानी परी जैसी दिखती है. छात्रा ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और ऑर्डर लेने के लिए आगे बढ़ी. इसके बाद उसने डिलीवरी बॉय को OTP देने की प्रक्रिया शुरू की. आरोप है कि इसी दौरान डिलीवरी बॉय ने खाने के पार्सल की आड़ में अश्लील हरकत की.

छात्रा के मुताबिक, जब वह अपना खाना लेने की कोशिश कर रही थी, तब उसे पता चला कि डिलीवरी बॉय की पैंट की जिप खुली हुई थी. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने उसके सामने अश्लील इशारे किए. अचानक सामने आई इस स्थिति से छात्रा बेहद घबरा गई. उसके विरोध करने के बाद आरोपी वहां से चला गया और छात्रा अपना ऑर्डर लेकर तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई.

कमरे में पहुंचने के बाद छात्रा ने अपनी सहेलियों को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. घटना का पता चलने के बाद उसके दोस्त भी कमरे पर पहुंचे. इसके बाद मामला IIM प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया. छात्रा ने संस्थान की ICC यानी आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य-सचिव और अपने दोस्तों के साथ वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर और फूड डिलीवरी से जुड़े विवरण की तकनीकी निगरानी की. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अहमदाबाद के वाडज इलाके में रहने वाले डिलीवरी बॉय निपम ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने IIM परिसर में एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात स्वीकार की है. हालांकि मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस आरोपी के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के सुरक्षित कैंपस में इस तरह की घटना ने छात्राओं की सुरक्षा और बाहरी डिलीवरी एजेंट्स की एंट्री को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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