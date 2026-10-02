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गांधी जयंती वाली 2 अक्टूबर कैसे बनी ‘दृश्यम’ की तारीख

अजय देवगन 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के साथ विजय सलगांवकर के तौर पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह हिंदी 'दृश्यम' फ़्रैंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है. जो गांधी जयंती के मौके पर रिलीज रही हो रही है.

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दृश्यम कैसी बनी पॉप कल्चर का हिस्सा? (Photo: x/@ajaydevgn)
दृश्यम कैसी बनी पॉप कल्चर का हिस्सा? (Photo: x/@ajaydevgn)

हम सभी बचपन से दो अक्टूबर को गांधी जयंती के तौर पर मनाते आए हैं. लेकिन पिछले लगभग एक दशक से इस तारीख ने एक नया सांस्कृतिक अर्थ भी हासिल किया है. अब 2 अक्टूबर आते ही गांधी जयंती के साथ पणजी की यात्रा, सत्संग और पाव भाजी भी याद आने लगती है यानी एक फिल्म ने इस तारीख को धीरे-धीरे भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया है. आज दो अक्टूबर को ही दृश्यम फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म रिलीज हो गई है और इसी के साथ लौट आए हैं, दो अक्टूबर के मीम्स.

आज दो अक्टूबर की सोशल मीडिया पोस्ट में अगर सत्संग, पणजी या पाव भाजी का जिक्र आ जाए, तो उसके पीछे 'दृश्यम' को याद करने के लिए किसी संदर्भ की जरूरत नहीं है. 'दृश्यम' की असली ताकत सिर्फ उसका सस्पेंस नहीं है. फिल्म ने दो अक्टूबर को एक नया अर्थ भी दिया है. दो अक्टूबर को विजय पणजी गया था, सत्संग सुना और पाव भाजी खाई थी. यह महज फिल्म का डायलॉग नहीं रहा. यह उन चुनिंदा सिनेमाई संवादों में शामिल हो गया, जिन्हें लोग फिल्म का नाम लिए बिना भी पहचान लेते हैं. 

सिनेमा में किसी डायलॉग का लोकप्रिय होना नई बात नहीं है लेकिन 'दृश्यम' का मामला थोड़ा अलग है. यहां सिर्फ एक डायलॉग पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि फिल्म ने एक पूरी तारीख को अपने साथ जोड़ दिया. विजय सलगांवकर ने पुलिस के सामने जिस कहानी को बार-बार दोहराया, वही कहानी दर्शकों के दिमाग में भी इतनी मजबूती से बैठ गई कि दो अक्टूबर हर साल फिल्म की याद दिलाने लगा.

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इसका एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है. विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसी कहानी गढ़ी, जिसे विश्वसनीय बनाने के लिए उसने छोटी-छोटी जानकारियों को बार-बार दोहराया. सत्संग कहां हुआ, फिल्म कब देखी, पाव भाजी कब खाई. ये तमाम बारीकियां कहानी के भीतर महज सबूत नहीं थीं. यही दोहराव धीरे-धीरे दर्शकों की अपनी स्मृति का हिस्सा बन गया. हम किरदारों के नाम भूल सकते हैं, लेकिन ‘2 अक्टूबर’ और ‘पाव भाजी’ का कनेक्शन याद रह जाता है.

यही किसी फिल्म के पॉप कल्चर बनने की प्रक्रिया है. कोई संवाद सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल किया जाने लगता है. कोई सीन सिर्फ देखा नहीं जाता, वह मीम बन जाता है.

‘दृश्यम’ ने एक मीम नहीं, पूरा सिनेमाई शॉर्टहैंड बनाया

'दृश्यम' की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसकी कहानी बेहद सामान्य चीजों के जरिए असाधारण सस्पेंस पैदा करती है. कोई भव्य महल, सुपरहीरो या दुनिया बचाने वाला मिशन नहीं है. एक आम परिवार है, एक पिता है और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे निकलने के लिए वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है इसलिए फिल्म के छोटे-छोटे एलिमेंट्स लोगों की रोजमर्रा की भाषा में आसानी से घुल गए. दो 2 अक्टूबर, पणजी, सत्संग और पाव भाजी, ये चार शब्द अब सिर्फ फिल्म के प्रॉप्स नहीं हैं. इन्हें साथ रखकर दर्शक तुरंत विजय सलगांवकर की कहानी तक पहुंच जाता है.

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सोशल मीडिया ने इस कनेक्शन को और मजबूत किया है. हर साल 2 अक्टूबर आते ही 'दृश्यम' के डायलॉग्स, मीम्स और संदर्भ दोबारा सामने आने लगते हैं. ब्रांड्स ने भी इस लोकप्रियता को पहचाना. फूड और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से लेकर सिनेमाघरों तक, कई ब्रांड्स ने 2 अक्टूबर के साथ ‘पाव भाजी’ और ‘फैमिली’ वाले संदर्भों को अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल किया. पीवीआर आइनॉक्स ने तो पहले 500 दर्शकों के लिए खास पाव भाजी स्कीम शुरू की, जिसके जरिए चार टिकट खरीदने पर पाव भाजी मुफ्त देने का ऑफर दिया गया.

इस पूरे कनेक्शन का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि 2 अक्टूबर पहले से ही भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण तारीख है. इसी दिन महात्मा गांधी की जयंती होती है लेकिन 'दृश्यम' ने इसी तारीख को एक बिल्कुल अलग, काल्पनिक दुनिया से जोड़ दिया.

एक तरफ दो अक्टूबर सत्य और अहिंसा की याद दिलाता है. दूसरी तरफ विजय सलगांवकर का दो अक्टूबर एक परिवार को बचाने के लिए गढ़ी गई कहानी, झूठ और नैतिक दुविधा की याद दिलाता है. शायद यही विरोधाभास भी इस तारीख को पॉप कल्चर में इतना दिलचस्प बनाता है. यही वजह है कि 'दृश्यम' के मेकर्स ने फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी के लिए भी दो अक्टूबर को चुना है.

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कहानी के भीतर जिस तारीख ने विजय के परिवार को बचाने की पूरी योजना की नींव रखी थी, वही तारीख अब इस फ्रेंचाइजी के सिनेमाई सफर का हिस्सा बन गई है. अजय देवगन ने भी फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए लिखा, 'जो कहानी 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी, वो 2 अक्टूबर को ही खत्म होगी.'

विजय सलगांवकर क्यों याद रह गया?

शायद इसका जवाब सिर्फ सस्पेंस में नहीं है. ‘दृश्यम’ ने दर्शकों को कोई आदर्श नायक नहीं दिया. विजय सलगांवकर एक साधारण आदमी है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसे फैसले लेता है जिन पर नैतिक सवाल उठाए जा सकते हैं. फिर भी दर्शक उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं.

क्योंकि फिल्म ने अपराध से ज्यादा परिवार के डर को केंद्र में रखा. विजय के फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करने के बजाय कहानी दर्शक को लगातार यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसी परिस्थिति उसके सामने होती, तो वह क्या करता.

यही ‘दृश्यम’ की सबसे बड़ी उपलब्धि है. उसने दर्शक को सिर्फ यह याद नहीं कराया कि ‘2 अक्टूबर को क्या हुआ था’, बल्कि उसे उस सवाल के साथ छोड़ दिया कि परिवार को बचाने की कोशिश में इंसान नैतिकता की कौन-सी सीमा तक जा सकता है?

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और शायद इसी वजह से 11 साल बाद भी 2 अक्टूबर आते ही कहानी फिर शुरू हो जाती है. लोग फिल्म दोबारा देखें या न देखें, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर पणजी, सत्संग और पाव भाजी लौट आते हैं.

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