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शादी में BMW से जमाया रौब, फिर संजीव कपूर की 76 लाख की कार लौटाने से किया इनकार! दूल्हा वंश गिरफ्तार

सहारनपुर में शादी में रौब दिखाने के लिए कारोबारी संजीव कपूर से BMW X3 कार मांगने और बाद में वापस नहीं करने के आरोप में वंश मित्तल को गिरफ्तार किया गया है. शिकायत के मुताबिक, 76 लाख रुपये की कार शादी के लिए अमानत के तौर पर ली गई थी. कई बार मांगने पर भी कार नहीं मिली तो कारोबारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 1 अक्टूबर को पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर से आरोपी को गिरफ्तार कर BMW बरामद कर ली.

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76 लाख की BMW वापस नहीं करने पर वंश मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया (Photo: ITG)
76 लाख की BMW वापस नहीं करने पर वंश मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया (Photo: ITG)

BMW Car Case: यूपी के सहारनपुर में 76 लाख रुपये की BMW कार को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शादी में दिखावे और भरोसे के नाम पर  धोखाधड़ी के आरोपों को चर्चा में ला दिया है. आरोप है कि एक परिवार ने अपनी शादी में रौब जमाने के लिए कारोबारी से लग्जरी BMW कार मांगी. भरोसा दिलाया गया कि शादी के बाद कार लौटा दी जाएगी. लेकिन शादी बीत गई, मेहमान अपने घर लौट गए और कार वापस करने की बारी आई तो टालमटोल शुरू हो गई. मामला इतना बढ़ा कि कार के मालिक को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

अब इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने दूल्हे वंश मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से BMW X3 कार भी बरामद की है. कार की कीमत करीब 76 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, वंश मित्तल को 1 अक्टूबर 2026 को गौतमबुद्ध नगर के प्रथला खंजरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया. इस मामले में पहले से दर्ज मुकदमे में अमानत में खयानत, आपराधिक साजिश और धमकी समेत कई धाराएं लगाई गई हैं.

76 लाख की BMW खरीदने के लिए लिया था 65 लाख का लोन

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शिकायतकर्ता संजीव कपूर के मुताबिक, उन्होंने BMW X3 कार खरीदने के लिए बैंक से 65 लाख रुपये का लोन लिया था. बाकी रकम अपनी फर्म M/s AVADH TRADING CO. के खाते से RTGS के जरिए दिल्ली स्थित BMW डीलर को भेजी गई थी. यह कार 12 फरवरी 2026 को उनकी फर्म के नाम पर खरीदी गई थी. इसके बाद 5 मार्च 2026 को कार का रजिस्ट्रेशन नंबर UP16FM-7799 जारी हुआ. संजीव कपूर का आरोप है कि कार खरीदने की प्रक्रिया में हरि प्रकाश मित्तल, उनके बेटे नवीन मित्तल और नवीन के बेटे वंश मित्तल ने मदद की थी. नई BMW खरीदने के बाद संजीव कपूर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद इसी कार को लेकर उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी. शिकायत के अनुसार, पूरा मामला वंश मित्तल की शादी से शुरू हुआ.

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शादी में BMW ले जाने की इच्छा, कहा- बाद में लौटा देंगे

शिकायत के मुताबिक, वंश मित्तल की शादी हरियाणा के सोहना में तय हुई थी. शादी से पहले हरि प्रकाश मित्तल, नवीन मित्तल और वंश मित्तल ने संजीव कपूर से संपर्क किया. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर शादी में नई BMW कार लेकर पहुंचेंगे तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इसके साथ यह भरोसा भी दिया गया कि शादी समारोह खत्म होने के बाद कार वापस कर दी जाएगी. संजीव कपूर ने उनकी बातों पर विश्वास किया और BMW कार तीनों को अमानत के तौर पर सौंप दी. 11 और 12 मार्च 2026 को संजीव कपूर अपने परिवार के साथ सोहना में वंश मित्तल की शादी में शामिल होने पहुंचे. इसी दौरान उन्हें पता चला कि BMW कार का FASTag भी मित्तल परिवार के इस्तेमाल में चल रहा है. इससे उन्हें कार के इस्तेमाल को लेकर चिंता हुई. हालांकि, उस समय शादी समारोह चल रहा था और कार वापस मिलने की उम्मीद में उन्होंने तत्काल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया. शादी खत्म होने के बाद जब संजीव कपूर ने अपनी कार वापस मांगी तो कथित तौर पर उन्हें कुछ दिन बाद लौटाने का आश्वासन दिया गया. लेकिन दिन बीतते गए और कार वापस नहीं मिली.

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बार-बार मांगने पर भी नहीं मिली कार, धमकी देने का भी आरोप

संजीव कपूर की शिकायत के अनुसार, उन्होंने कई बार हरि प्रकाश मित्तल, नवीन मित्तल और वंश मित्तल से अपनी BMW वापस मांगी. हर बार उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया. कार लौटाने की तारीख आगे बढ़ती रही, लेकिन कथित तौर पर कार उनके पास ही रही. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 10 मई 2026 को सहारनपुर के कोर्ट रोड पर संजीव कपूर ने हरि प्रकाश मित्तल और नवीन मित्तल से मुलाकात कर कार वापस मांगी. इस दौरान दोनों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज की और कार लौटाने से इनकार कर दिया. शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है. संजीव कपूर का आरोप है कि तीनों ने आपस में साजिश कर उनकी कार वापस नहीं की. वंश मित्तल और उनकी पत्नी गौरी मित्तल कथित तौर पर इस BMW का इस्तेमाल करते रहे.

थाने से लेकर एसएसपी तक लगाई गुहार, फिर कोर्ट पहुंचे कारोबारी

कार वापस न मिलने पर संजीव कपूर ने पुलिस से शिकायत की. उन्होंने संबंधित थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने भी अपनी बात रखी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुरुआत में उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया. अदालत के हस्तक्षेप के बाद सहारनपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार,अमानत में खयानत, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने जैसी धाराएं शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश और BMW कार की बरामदगी के लिए कार्रवाई की.

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गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने घेरकर पकड़ा वंश मित्तल

सहारनपुर पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इसी दौरान 1 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर के प्रथला खंजरपुर चौराहे पर कार्रवाई की. यहां से वंश मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से शिकायतकर्ता संजीव कपूर की BMW X3 कार भी बरामद की. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर UP16FM-7799 बताया गया है. पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है.

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