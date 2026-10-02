राजघाट पहुंचे PM मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के मौके पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूज्य बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का ऐसा प्रकाशस्तंभ है, जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा. इसके साथ ही PM मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया.
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य भवन-1 के पास श्रमदान में भाग लिया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी को याद किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व को स्वदेशी व स्वाधीनता का संदेश देने वाले 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी की पावन जयंती पर उन्हें नमन है.
इस बीच आज दिल्ली में जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है. लोगों से प्रभावित रास्तों से बचने की अपील की गई है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर बताया कि कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO और टॉल्सटॉय मार्ग के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. जंतर-मंतर रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी आवाजाही प्रभावित हो सकती है.