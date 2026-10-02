scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', रिश्वत के सवाल पर बेफिक्र जवाब देने वाली महिला इंस्पेक्टर बर्खास्त

रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी के बाद महिला इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है. मीडिया के सामने रिश्वत के सवालों पर बड़े ही हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देने के बाद अब पंजाब पुलिस ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्तगी के आदेश में बताया गया कि उनका व्यवहार पुलिस विभाग के लिए काला धब्बा है.

Advertisement
X
रिश्वत के आरोपों के बाद महिला इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया (Photo-Representational)
रिश्वत के आरोपों के बाद महिला इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया (Photo-Representational)

पंजाब पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया है. मोगा के कोट इसे खान पुलिस स्टेशन में सुनीत रानी SHO के पद पर तैनात थीं.  26 सितंबर को एक और अधिकारी के साथ मिलकर उनपर रिश्वत स्वीकार करने और मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ कोर्ट से लौटते समय मीडिया ने रानी से 50,000 रुपये की रिश्वत के आरोप पर सवाल किए. जिसके बाद बड़े ही हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ज़िंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 

अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनीत रानी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है. इंस्पेक्टर जनरल नीलांबरी जगदाले के जारी किए बर्खास्तगी आदेश के मुताबिक, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होने के बावजूद उन्हें रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया. इस स्थिति में होने के बावजूद उन्होंने मीडिया से बेहद हल्के-फुल्के और गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात की.

सम्बंधित ख़बरें

Raja Warring likely to be replaced as Punjab Congress chief.
पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज, वडिंग की जगह नया अध्यक्ष बनाने की तैयारी
Punjab president Amarinder Singh Raja
पंजाब चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कुर्सी जाने वाली है?
Raja warring and Ajay Rai.
पंजाब के बाद क्या यूपी में भी बदलने जा रहा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, अजय राय हटेंगे?
पंजाब आजतक: LPU हिंसा पर हाईकोर्ट ने क्यों मांगी स्टेटस रिपोर्ट?
Amit Shah promises drug-free Punjab by December 2029.
'2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाएंगे', अमित शाह का बड़ा बयान

पहले भी लग चुके हैं रिश्वत के आरोप

उनके इस बुरे व्यवहार से पुलिस विभाग पर काला धब्बा लगा और बदनामी भी हुई है. आदेश में कहा गया कि इस तरह के आचरण से दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले भी रानी पर नशीले पदार्थों की बिक्री, रिश्वत लेने और लोगों को डराने-धमकाने के आरोप लगते रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए छुट्टी मांगी, बदले में मांग ली 25 हजार की रिश्वत... अधिकारी गिरफ्तार

आदेश में कहा गया कि पुलिस विभाग को भ्रष्टाचार और इस तरह के गंभीर मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस रवैया अपनाना चाहिए. रानी को पंजाब पुलिस नियम 1934 (PPR) के नियम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', रिश्वत के सवाल पर बेफिक्र जवाब देने वाली महिला इंस्पेक्टर बर्खास्त |
    नेतन्याहू की सुरक्षा वाली छवि के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हैं? देखें कूटनीति |
    दिल्ली में निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, जंतर-मंतर के आसपास डायवर्जन, 11 मेट्रो स्टेशन भी बंद |
    राजघाट पहुंचे PM मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि |
    कीव में नीपर नदी के ब्रिज पर रूसी एयरस्ट्राइक, जेट इंजन से चलने वाले ड्रोन से किया हमला |
    नवजोत सिंह सिद्धू बने दादा, नवरात्र से पहले घर आई नन्ही परी! पोती का रखा देवी दुर्गा से जुड़ा खास नाम, जानें मतलब |
    कब खुलेंगे ओमानी को-पायलट के खतरनाक मंसूबों के राज? 36 घंटे बाद भी पहचान नहीं आई सामने |
    'महिलाएं सिर्फ खाना नहीं बनातीं, क्रिकेट भी खेलती हैं...', पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने शाहिद आफरीदी पर किया पलटवार |
    क्यों इस भैंस को कहते हैं 'ब्लैक गोल्ड'? इतना दूध देती है कि विदेश में भी डिमांड |
    शुक्र के शुभ योग कैसे बदलेंगे किस्मत? भाग्य चक्र में जानें विशेष ज्योतिषीय उपाय
    Advertisement