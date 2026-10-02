'मैंने मां को मार डाला, पुलिस भेज दीजिए...' 17 साल के बेटे की खूनी कॉल से हिला लखनऊ! पिता ने कही ये बात

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका थाना इलाके से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां राजेंद्र नगर चौराहे के पास स्थित विजन अपार्टमेंट में एक 17 वर्षीय नाबालिग बेटे ने अपनी ही 42 वर्षीय मां की रिंच से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटे ने खुद पुलिस को फोन कर बुलाया और कहा- मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है, पुलिस भेज दीजिए. सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में भारी पुलिस बल और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे.

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डीसीपी वेस्ट के मुताबिक, घटना राजेंद्र नगर स्थित विजन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 की है. मृतका की पहचान गीता भागचंदानी (42) पत्नी राकेश के रूप में हुई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर मां-बेटे के बीच तीखी बहस हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर नाबालिग ने पास में रखे भारी औजार (रिंच) से मां के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया. गंभीर चोट लगने की वजह से गीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

मृतका के पति राकेश ने बताया कि उनका 16-17 साल का बेटा पिछले 5 से 6 वर्षों से गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित है. मेडिकल कॉलेज और नूर मंजिल जैसे बड़े संस्थानों में उसका इलाज कराया गया, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ बल्कि हालत बिगड़ती ही चली गई. उनके पास बाल कल्याण समिति कोर्ट का पत्र भी है, जिसमें बेटे की मानसिक स्थिति और इलाज के निर्देश दर्ज हैं.

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हत्यारोपी के पिता के अनुसार, आए दिन होने वाले विवादों और बेटे की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे पिछले चार महीनों से अलग किराए के कमरे में रखा गया था. उसकी पढ़ाई, कमरे का किराया और रहने-खाने का सारा खर्च वे खुद उठा रहे थे. गुरुवार सुबह वह यह कहकर घर आया था कि उसे अपनी मां से मिलना है. लेकिन घर पहुंचते ही उसने खौफनाक कदम उठा लिया और वारदात के बाद खुद फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी घटना की सूचना मिलते ही नाका थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना शुरू किया.

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रिंच को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. आरोपी बेटे को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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