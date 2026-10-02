दिल्ली में निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, जंतर-मंतर के आसपास डायवर्जन, 11 मेट्रो स्टेशन भी बंद

दिल्ली में आज 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. लोगों से प्रभावित रास्तों से बचने की अपील की गई है. जरूरत न हो तो इन रास्तों पर जाने से बचें. अगर जाना जरूरी है तो घर से निकलने से पहले अपना रूट प्लान कर लें.

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दरअसल, जंतर-मंतर के साथ कनॉट प्लेस और आसपास के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां रहेंगी. कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO और टॉल्सटॉय मार्ग के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. जंतर-मंतर रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने को कहा है. वाहन चालकों को डायवर्जन साइन का पालन करने की सलाह दी गई है.

11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

ट्रैफिक के साथ दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. DMRC ने बताया कि 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. इन स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं.

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हालांकि इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर यात्री इंटरचेंज कर सकेंगे.

Service Update



The entry and exit at the following metro stations will remain closed till further notice. However, interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, INA, New Delhi and Central Secretariat stations:



1. Janpath

2. Patel Chowk

3. Central… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 2, 2026

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने की अपील की है. ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा गया है. पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील भी की है.

जारी एडवाइजरी के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में जाने वाले लोगों को अतिरिक्त यात्रा समय लेकर चलना चाहिए. जहां संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए. दरअसल, जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को घर से निकलने से पहले अपना रूट और मेट्रो कनेक्शन जांच लेना चाहिए. इससे रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.



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