नवजोत सिंह सिद्धू बने दादा, नवरात्र से पहले घर आई नन्ही परी! पोती का रखा देवी दुर्गा से जुड़ा खास नाम, जानें मतलब

घर में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजते ही खुशियों का माहौल बन जाता है. कुछ ऐसी ही खुशखबरी पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार से सामने आई है. सिद्धू के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है और वो दादा बन गए हैं. उनके बेटे करण सिद्धू और बहू इनायत माता-पिता बन गए हैं. परिवार ने अपनी लाडली का नाम आर्या सिद्धू रखा है.

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नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्टर साझा कर पोती के जन्म की जानकारी दी. इस पोस्टर में नन्ही आर्या के स्वागत के साथ परिवार की खुशियां भी झलक रही हैं. 1 अक्टूबर 2026 को जन्मी नवजोत सिंह सिद्धू की पोती ने अपनी पोती का नाम भी रिवील किया, जो लोगों का ध्यान खींचा है. परिवार ने अपनी लाडली के लिए एक ऐसा नाम चुना है, जो संस्कृत और भारतीय परंपरा से जुड़ा है. इसका अर्थ भी बेहद खास है. आइए जानते हैं इस नाम का मतलब.



नवजोत सिंह सिद्धू के घर आई नन्ही परी

नवजोत सिंह सिद्धू ने फैंस को पोती के आगमन की खुशखबरी इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्टर शेयर करके दी. इसके जरिए उन्होंने अपनी पोती के नाम का खुलासा करते हुए परिवार में नन्ही आर्या सिद्धू का स्वागत किया. पोस्टर में नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, 'हम अपने परिवार में आर्या सिद्धू का स्वागत करते हैं.' आर्या का जन्म 1 अक्तूबर, 2026 को हुआ. इनायत और करण अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू क रहे हैं. वहीं, नवजोत की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.



क्या होता है आर्या नाम का मतलब?

आर्या नाम संस्कृत के 'आर्य' शब्द से लिया गया है. इसका अर्थ श्रेष्ठ, महान, कुलीन, आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति होता है. ये नाम गरिमा, अच्छे संस्कार और सम्मान जैसे भावों से जुड़ा माना जाता है.

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भारतीय परंपरा में आर्या शब्द का इस्तेमाल ऐसी महिला के लिए भी किया जाता है, जो अपने व्यवहार और गुणों से आदर पाने योग्य हो. यही वजह है कि बच्चियों के लिए ये नाम पसंद किया जाता है. इसमें एक ओर भारतीय संस्कृति की झलक है, तो दूसरी तरफ ये बोलने में बहुत ही आसान और छोटा है.



देवी दुर्गा और पार्वती से भी जोड़ा जाता है ये नाम

आर्या नाम को देवी दुर्गा और माता पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है. ये नाम शक्ति, सम्मान और अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाता है. इसलिए आर्या सिर्फ सुनने में प्यारा नाम ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब भी बहुत सुंदर है. ये नाम आत्मसम्मान, गरिमा और श्रेष्ठता जैसे गुणों को दर्शाता है.

क्यों खास है आर्या नाम?

आजकल बच्चों के नाम रखते समय माता-पिता ऐसे नाम पसंद करते हैं, जो छोटे, आसानी से बोले जाने वाले हों और साथ ही उनका मतलब भी खास हो. आर्या नाम में ये सभी खूबियां हैं. ये नाम ट्रेडिशनल होने के साथ मॉर्डन भी लगता है.

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