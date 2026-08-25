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'रहमान डकैत' बना शुक्राचार्य, 51 साल के अक्षय खन्ना का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, खतरनाक लुक से लूटी लाइमलाइट

अक्षय खन्ना ने महाकाली फिल्म में गुरु शुक्राचार्य का प्रभावशाली रोल निभाया है, जो उनकी पिछली हिट फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद उनकी वापसी को दर्शाता है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और अक्षय के रौद्र अवतार ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है.

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अक्षय खन्ना बने शुक्राचार्य (Photo: Social Media)
अक्षय खन्ना बने शुक्राचार्य (Photo: Social Media)

फिल्म धुरंधर की मैसिव सक्सेस ने मेकर्स की चांदी-चांदी की. लेकिन इसकी सफलता ने अक्षय खन्ना को फिर से जरूर इंडस्ट्री में खड़ा किया. रहमान डकैत के रोल में अक्षय ने जो कमाल का काम किया, उनका स्वैग इंटरनेट पर कई महीनों तक छाया रहा. अब फिल्म महाकाली के साथ वो फिर से फैंस को सरप्राइज करने लौटे हैं. 

अक्षय खन्ना का दमदार रोल
सोमवार को मूवी का टीजर लॉन्च हुआ. असुर गुरु शुक्राचार्य के रोल में अक्षय की झलक फैंस को देखने को मिली. सफेद दाढ़ी-मूंछ, पारंपरिक कपड़ों और लंबे बालों में उनका रौद्र अवतार जिसने भी देखा, वो एक्टर का दीवाना हो गया. इंटरनेट पर यूजर्स ने एक्टर की तारीफों के पुल बांधे. पहली झलक से चर्चा में आए अक्षय ने फिर से रहमान डकैत जैसा माहौल पैदा कर दिया. उनकी परफॉर्मेंस को ब्लॉकबस्टर तो लोगों ने कहा ही, साथ ही अक्षय को जीनियस एक्टर बुलाया.

सोशल मीडिया पर उनके तीन रोल्स को कंपेयर किया जा रहा है. छावा के औरंगजेब, धुरंधर में रहमान डकैत और अब महाकाली में गुरु शुक्राचार्य के रोल में जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दिखी है, वो काबिलेतारीफ है. विक्की कौशल की छावा में क्रूर शासक औरंगजेब के रोल में जितना कमाल एक्टर का लुक था, उतना ही दमदार अक्षय का काम था. फिर धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार में उनका डांस हो या पावरफुल डायलॉग डिलीवरी... दर्शक थियेटर्स के अंदर हर सीन में तालियां बजाने को मजबूर हो गए.

बात करें फिल्म महाकाली की तो, इसमें भूमि शेट्टी, रोहित सराफ, श्रेया रेड्डी भी अहम रोल में नजर आएंगे. मूवी अगले साल 8 जनवरी को कई भाषाओं में रिलीज होगी.
 

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इंटरनेट पर शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना की प्रेजेंस हॉट टॉपिक बनी हुई है. यूजर्स का मानना है कि टॉलीवु़ड ने अक्षय को शानदार रोल में चुना है. दूसरे यूजर ने लिखा- धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना का ऑरा फिर से लौटा है. फिल्म काफी एक्साइटिंग लग रही है. अक्षय कुमार को शुक्राचार्य के रोल में देखने के लिए बेसब्र हूं. यूजर का कहना है शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना बेस्ट कास्टिंग हैं. लोगों का मानना है कि 51 की उम्र में वो अपने करियर के पीक पर हैं. लोगों ने एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की है. किसी ने कहा- अक्षय इंडस्ट्री के लिए बड़ा एसेट हैं.

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