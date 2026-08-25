Kal Ka Rashifal 26 August 2026: कल के दिन 7 राशियों के हाथ आएगा पैसा! पढ़े यहां पूरा राशिफल

मेष राशि: प्रबंधकीय कार्यों में रहेगा प्रभाव, करियर और आय में दिखेगी तेजी

मेष राशि के जातक प्रबंधन के प्रयासों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. पैतृक कार्य अपेक्षित रूप से पूरे होंगे और पेशेवर प्रस्तावों को पूरा समर्थन मिलेगा.

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परिजनों का सहयोग बना रहेगा. परीक्षा व प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी और करियर में तेजी बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

वृष राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, धर्म-आस्था के मामलों में होंगे सफल

वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य की अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. हर क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेकर काम करेंगे.

धर्म और आस्था के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. सहकारिता बनाए रखें.

मिथुन राशि: सेहत की न करें अनदेखी, चुनौतियों का डटकर करें सामना

मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचना होगा. शारीरिक समस्याओं की नियमित जांच बनाए रखें और शरीर के संकेतों पर नजर रखें.

ठगों से दूरी बनाए रखें. नीति-नियमों का पालन करें और परिजनों से निरंतर संवाद बनाए रखें. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी और आप चुनौतियों का निडर होकर सामना करेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): पैरट कलर

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. अन्य को अनसुना न करें.

कर्क राशि: साझा प्रयासों में मिलेगी कामयाबी, दोस्तों से मजबूत होंगे रिश्ते

कर्क राशि के जातकों की सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश बढ़ेगी. कामकाज में उन्नति की संभावनाएं काफी मजबूत होंगी. बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा.

लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. प्रबंधन के मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे और मित्रों से संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): एक्वा ब्लू

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. विनम्रता बढ़ाएं.

सिंह राशि: कारोबार के लेन-देन में रखें धैर्य, उतावलेपन से बचें

सिंह राशि के जातकों का करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. कारोबार में लेन-देन के दौरान धैर्य बनाए रखें और मेहनत से परिणाम अपने पक्ष में रखें.

धूर्तों की बातों में न आएं और कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. समय सीमा में अपने कार्य निपटाएं. तार्किकता और फोकस बढ़ाने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मदद बनाए रखें.

कन्या राशि: स्मार्ट वर्किंग से बनेंगे काम, दोस्तों के साथ बीतेगा यादगार वक्त

कन्या राशि के जातक करीबियों और मित्रों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे. कामकाज में व्यवस्था पर जोर देंगे और स्मार्ट वर्किंग को बढ़ावा देंगे.

आवश्यक कार्य तेजी से पूरे होंगे. विभिन्न मामलों में सभी को साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और शिक्षा-प्रशिक्षण में रुचि बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता बनी रहेगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. अतिउत्साह से बचें.

तुला राशि: स्वार्थ भाव का करें त्याग, बहस से दूर रहकर बढ़ाएं सरलता

तुला राशि के जातकों को स्वार्थ भाव का त्याग कर निजी लाभ से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे. व्यापार में प्रबंधन और व्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा.

पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. अपनों से तर्क और बहस करने से बचें. घर-परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी और आपकी सक्रियता से सभी लोग प्रभावित होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. सरलता बनाए रखें.

वृश्चिक राशि: व्यापारिक संवाद से होगा लाभ, सामाजिक स्थिति होगी मजबूत

वृश्चिक राशि के जातकों के आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. कारोबार में बेहतर चर्चा और संवाद बनाए रखेंगे. साहस-पराक्रम से काम लेंगे.

शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी से संपर्क-संवाद संवारेंगे और वाद-विवाद से दूर रहेंगे. वाणी और व्यवहार में सहजता बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. योग करें. प्राणायाम बढ़ाएं.

धनु राशि: घर में रहेगा उत्सव का माहौल, परिजनों के साथ सुधरेंगे रिश्ते

धनु राशि के जातकों का जोर सबकी खुशी बढ़ाने पर रहेगा. परिजनों से बेहतर संवाद होगा और कुल-परिवार के रिश्तों में मजबूती आएगी.

अनावश्यक बहस से बचें. घर में उत्सव या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. जीवन स्तर ऊंचा बना रहेगा और रिश्तों में अपनों के प्रति बड़प्पन बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. बचत बढ़ाएं.

मकर राशि: आर्थिक पक्ष होगा मजबूत, वाणी से जीतेंगे सभी का दिल

मकर राशि के जातक आधुनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. सभी प्रकार के लाभ के योग बन रहे हैं और आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा.

साख-सम्मान में वृद्धि होगी और परिजनों का सानिध्य मिलेगा. करियर व कारोबार में नवाचार पर बल रहेगा. अपनी मीठी वाणी और व्यवहार से सभी का दिल जीतने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

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शुभ रंग (Lucky Color): लहसुनिया

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. संस्कारों पर जोर दें.

कुंभ राशि: लेन-देन में बरतें सावधानी, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें

कुंभ राशि के जातकों को लेन-देन में भूलचूक से बचना चाहिए. कारोबार में जरूरी सतर्कता बनाए रखें और योजनाओं की जांच में ढिलाई न बरतें.

न्यायिक मामलों में अवहेलना से बचें. दूर-देश की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों की सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लें और करीबियों का भरोसा बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. वचन बनाए रखें.

मीन राशि: संवरेंगे आर्थिक हित, व्यापार में मिलेंगे बेहतरीन अवसर

मीन राशि के जातक अपने आर्थिक हितों को साधने में आगे रहेंगे. कारोबारी उन्नति के नए अवसर बनेंगे और लक्ष्य के प्रति गंभीरता बढ़ेगी.

आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लेन-देन में पूरी स्पष्टता बनाए रखें. महत्वपूर्ण यात्रा के योग बन रहे हैं. आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में सभी का पूरा सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

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कल का उपाय (kal ke upay): भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ध्यान योग प्राणायाम करें. दान दें.

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