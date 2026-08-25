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Mango Shrikhand Recipe: 1 कप आम से जन्माष्टमी पर बनाएं ठंडा-ठंडा मैंगो श्रीखंड, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

जन्माष्टमी के मौके पर बाल गोपाल के भोग के लिए लोग तरह-तरह की मिठाइयां बनाते हैं. कृष्ण को मक्खन-दूध-दही जैसी चीजें पसंद थीं, तो उनके लिए उससे जुड़ी कई चीजें बनाई जाती हैं. ऐसे में आप इस साल इस खास दिन पर घर पर ही गुजरात का फेमस मीठा श्रीखंड बना सकते हैं, जिसे आप मैंगो से ट्राई करें. इसे बनाना भी आसान होता है और इसका स्वाद भी बेहद शानदार होता है.

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श्रीखंड को गुजरात में लोग खूब खाते हैं. (PHOTO:AI)
श्रीखंड को गुजरात में लोग खूब खाते हैं. (PHOTO:AI)

Mango Shrikhand Recipe: इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. जन्माष्टमी के पहले ही घरों में भगवान श्रीकृष्ण के लिए भोग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इस दिन लोग कान्हा को उनकी पसंद की कई चीजों का भोग लगाते हैं. जैसे माखन-मिश्री से लेकर धनिया पंजीरी, पंचामृत, मखाने की मिठाई और तरह-तरह के फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं. अगर आप इस साल बाल गोपाल को कुछ नया और टेस्टी चढ़ाना चाहते हैं तो आप गुजराती की फेमस मिठाई को नए फ्लेवर में बनाकर देख सकते हैं. 

खास बात यह है कि इसे घर पर बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और इसे पहले से तैयार करके फ्रिज में ठंडा भी किया जा सकता है. ऐसे में जन्माष्टमी के लिए यह एकदम परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि उस दिन रात के 12 बजे बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद ही लोग खाना खाते हैं. ऐसे में इसे आप समय से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए सामग्री

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  • 500 ग्राम गाढ़ा दही
  • 1 कप पके हुए आम का गूदा
  • 4-5 बड़े चम्मच पिसी चीनी
  • ¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 5-6 केसर के धागे
  • 1-2 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ता या बादाम

मैंगो श्रीखंड बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले दही को साफ सूती कपड़े में डालकर बांध दें और 4 से 5 घंटे या रातभर के लिए फ्रिज में टांग दें. इससे दही में मौजूद एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और गाढ़ा हंग कर्ड तैयार हो जाएगा.
  2. अब एक बाउल में हंग कर्ड निकालकर उसमें पिसी हुई चीनी डालें और अच्छी तरह फेंटें. मिक्सर एकदम स्मूद और क्रीमी होना चाहिए.
  3. इसके बाद पके हुए आम का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसमें इलायची पाउडर और केसर भी डाल दें. सभी चीजों को तब तक मिलाएं, जब तक मिक्सर एकसार न हो जाए.
  4. तैयार मैंगो श्रीखंड को एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. सर्व करने से पहले ऊपर से पिस्ता, बादाम और केसर डालकर गार्निश कर दें.

जन्माष्टमी पर आप घर पर मैंगो श्रीखंड बना सकते हैं, जिसे एक बार खाने के बाद आपके घरवाले इसके फैन हो जाएंगे और बार-बार आपसे इसे बनाने की मांग करेंगे. श्रीखंड वैसे तो महाराष्ट्र और गुजरात की मशहूर पारंपरिक मिठाइयों में से एक है, लेकिन इसमें पके हुए आम का गूदा मिलाकर इसका स्वाद और भी खास हो जाता है.

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