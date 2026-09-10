हैवान vs हनुमान अंश! 'मिर्जापुर' का भी भौकाल कायम, बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा पाएंगे अक्षय-सैफ?

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देने वाले हैं. दोनों की फिल्म ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म को लेकर स्टार पावर तो जबरदस्त है, लेकिन रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल आमतौर पर अक्षय या सैफ की फिल्मों के लिए बनता है, वैसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा.

और पढ़ें

फिल्म का नाम बड़ा है, सितारे बड़े हैं, लेकिन हाइप थोड़ी फीकी नजर आ रही है. हालांकि बॉक्स ऑफिस की शुरुआती तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है. अभी तक के आंकड़ों ने सीधे तौर पर एक उभरती सोच को नकार दिया है.

एडवांस बुकिंग ने दिया पहला गुड न्यूज

‘हैवान’ की पहले दिन की एडवांस बुकिंग पर नजर डालें तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 24.45 लाख रुपये का ग्रॉस कमा लिया है. हिंदी 2D में अब तक करीब 9,956 टिकट बिक चुके हैं, जबकि फिल्म के लिए 3,133 शो उपलब्ध हैं.

अब ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन रिलीज से पहले की बुकिंग को देखते हुए इसे फिल्म के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर माना जा सकता है. दर्शकों में फिल्म को लेकर पूरी तरह सन्नाटा नहीं है. सवाल बस इतना है कि क्या ये शुरुआती रफ्तार रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस की आंधी में बदल पाएगी?

Advertisement

असली टक्कर बॉक्स ऑफिस पर है!

‘हैवान’ ऐसे वक्त पर रिलीज हो रही है, जब बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही दो बड़े नाम अपना भौकाल जमा चुके हैं. एक तरफ ‘हनुमान अंश’ है, जिसने बेहद छोटे बजट में बड़ा कमाल कर दिया है. फिल्म का बजट महज 1.80 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि अब तक इसका इंडिया ग्रॉस करीब 180.95 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. इंडिया नेट कलेक्शन 153.13 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी करीब 180.95 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का फैसला मिल चुका है.

अब 11 सितंबर को इसकी ओवरसीज रिलीज भी होने वाली है. ऐसे में इसकी आंधी अभी पूरी तरह थमती नजर नहीं आ रही. अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ के सामने पहले से ही एक ऐसी फिल्म खड़ी है, जिसने अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर सनसनी मचा रखी है.

‘मिर्जापुर’ का भौकाल भी बरकरार

ऊपर से ‘मिर्जापुर द मूवी’ भी अभी खेल से बाहर नहीं हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक सातवें दिन फिल्म 87 शोज पर चल रही है. अब तक इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 164.43 करोड़ रुपये और इंडिया नेट करीब 137.65 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. फिल्म का फाइनल इंडिया कलेक्शन अभी सामने नहीं आया है.

Advertisement

मतलब साफ है-‘हैवान’ को खाली मैदान नहीं मिला है. उसे रिलीज होते ही ऐसे मुकाबले में उतरना है, जहां पहले से दो फिल्में दर्शकों की जेब और स्क्रीन दोनों पर कब्जा जमाए बैठी हैं.

फिर ‘हैवान’ से उम्मीदें कम क्यों?

यही सबसे बड़ा सवाल है. अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे दो बड़े स्टार्स के साथ आने वाली फिल्म से आमतौर पर रिलीज से पहले जबरदस्त बज की उम्मीद की जाती है. लेकिन ‘हैवान’ को लेकर सोशल मीडिया और पब्लिक एक्साइटमेंट फिलहाल उस लेवल की नहीं दिख रही, जिसकी उम्मीद इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म से की जाती है.

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कम प्रमोशनल बज और बॉक्स ऑफिस पर पहले से चल रही फिल्मों का दबदबा माना जा रहा है. आजकल सिर्फ बड़े स्टार्स का नाम फिल्म को ओपनिंग दिलाने के लिए काफी नहीं है. दर्शक ट्रेलर, कहानी, एक्शन, रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ देखकर सिनेमाघर का टिकट खरीद रहा है. ऐसे में माना जा सकता है कि ‘हैवान’ के लिए पहला दिन बेहद अहम होने वाला है.

क्या हनुमान अंश की आंधी रोक पाएगी ‘हैवान’?

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर. क्या ‘हैवान’ 11 सितंबर को ‘हनुमान अंश’ की कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाएगी? क्या अक्षय-सैफ की जोड़ी ‘मिर्जापुर’ के भौकाल को कम कर पाएगी? फिलहाल इसका जवाब सीधे हां या ना में देना मुश्किल है.

Advertisement

एडवांस बुकिंग फिल्म को अच्छी शुरुआत की उम्मीद जरूर दे रही है, लेकिन असली परीक्षा रिलीज के बाद होगी. अगर फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो कम बज के बावजूद ‘हैवान’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा खेल कर सकती है. लेकिन अगर कहानी और कंटेंट ने दर्शकों को नहीं पकड़ा, तो स्टार पावर के बावजूद फिल्म के लिए टिकना मुश्किल हो सकता है. क्योंकि सामने ‘हनुमान अंश’ की ब्लॉकबस्टर आंधी, ‘मिर्जापुर’ का भौकाल और दर्शकों की बदलती पसंद -तीनों मौजूद हैं.

अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस का सिकंदर कौन बनता है-अक्षय-सैफ का ‘हैवान’, हनुमान अंश की आंधी या मिर्जापुर का भौकाल?

---- समाप्त ----