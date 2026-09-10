बंगाल उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, 263 सदस्यीय जंबो कमेटी का ऐलान

पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. उपचुनाव और आगामी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी है. बीजेपी ने बुधवार को 263 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी समिति का ऐलान कर दिया. इस समिति में पार्टी ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को जिलेवार संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

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बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य द्वारा बनाई गई इस कमेटी में राज्य में पार्टी के शीर्ष नेता और सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी को भी प्रमुख स्थान दिया गया है.शुभेंदु अधिकारी को तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शिशिर अधिकारी कांथी (कोंटाई) संगठनात्मक जिले का दायित्व संभालेंगे.

बीजेपी प्रदेश कमेटी में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेता व विधायक शामिल हैं. पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को भी कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है. राजकमल पाठक और श्यामचांद घोष जैसे वरिष्ठ नेताओं के अलावा डायमंड हार्बर के बीजेपी नेता अभिजीत दास को अहम जिम्मेदारी मिली है.

उपचुनाव और निकाय चुनाव पर बीजेपी का फोकस

प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद समिक भट्टाचार्य ने करीब 14 महीने के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है. विधानसभा चुनाव के बाद से ही संगठन के विस्तार और कार्यकारिणी गठन को लेकर चर्चा चल रही थी.

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रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा. इन दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता, हावड़ा समेत कई शहरी निकायों में चुनाव होने हैं. इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी नेतृत्व ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार बैठकें कर रहा है. कार्यकारिणी में संगठनात्मक जिलों की जिम्मेदारियां बांटना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

बीजेपी के दिग्गज नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी

समिक भट्टाचार्य के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से ही नई कार्यकारिणी समिति का गठन अटका हुआ था. उपचुनावों की दस्तक के साथ पार्टी ने इस लंबी प्रतीक्षा को खत्म करते हुए बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है.

सुकांत मजूमदार: दक्षिण दिनाजपुर

शांतनु ठाकुर: बनगांव (बोंगांव)

तापस रॉय: उत्तर कोलकाता

जगन्नाथ चट्टोपाध्याय: बीरभूम

निशीथ प्रमाणिक: कूचबिहार

शंकर घोष: सिलीगुड़ी

अभिजीत दास: डायमंड हार्बर

शिशिर अधिकारी: कांथी (कोंटाई)

संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपने राज्य स्तरीय प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है. शुभेंदु अधिकारी को तामलुक (तमलुक) संगठनात्मक जिले की कमान सौंपी गई है, जिसके तहत हाई-प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र आता है.

बंगाल उपचुनाव जीतने का बीजेपी प्लान

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बीजेपी का यह बड़ा संगठनात्मक कदम आगामी विधानसभा उपचुनावों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. राज्य की दो महत्वपूर्ण सीटों, नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर होने वाले उपचुनावों में नंदीग्राम सीट हमेशा से ही राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु रही है. ऐसे में वहां शुभेंदु अधिकारी की प्रत्यक्ष तैनाती को बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

नंदीग्राम और रेजीनगर सीटें जनप्रतिनिधियों द्वारा एक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एक-एक सीट से दिए गए इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं. ऐसे में बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही ये उपचुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने का प्लान बनाया है. 263 सदस्यों वाली इस जंबो कार्यकारिणी के जरिए बीजेपी ने राज्य के हर क्षेत्र और गुट को साधने की कोशिश की है, ताकि उपचुनावों के साथ-साथ आगामी राजनीतिक लड़ाइयों के लिए संगठन में नया जोश भरा जा सके.

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