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शादी समारोह के लिए शराब लाई थी नेहा? दावे की जांच में जुटी SIT, जीजा ईशान का मोबाइल भी गायब

समस्तीपुर में शराब मामले में गिरफ्तार नेहा झा और उसके जीजा ईशान की जांच अब SIT कर रही है. नेहा के मोबाइल से अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जबकि गिरफ्तारी के समय ईशान का मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ था. SIT अब दोनों की पूरी ट्रेन यात्रा, 'शादी के लिए शराब लाने' के दावे और संभावित नेटवर्क की जांच में जुटी है.

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नेहा की ट्रेन यात्रा की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)
नेहा की ट्रेन यात्रा की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)

स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट से शराब तस्करी मामले में पकड़ी गई नेहा और उसके जीजा को लेकर विशेष जांच टीम (एसआईटी) जांच में जुटी है. अब सवाल ये है कि नेहा के जीजा ईशान का मोबाइल कहां गया. पुलिस अब तक उसे खोज नहीं पाई है. सूत्रों के मुताबिक, नेहा के मोबाइल से अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाए हैं.

हरियाणा से समस्तीपुर तक शराब किसकी सांठगांठ से लाई गई? इसे कहां पहुंचाया जाना था? कहीं कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, जो लड़कियों का इस धंधे में इस्तेमाल कर रहा है? एसआईटी की टीम नेहा के मोबाइल को अहम सुराग मानते हुए उसके कॉल डिटेल, संपर्क नंबर और वॉट्सएप चैटिंग को खंगालने में लगी है. शुरुआती जांच में अब तक नेहा के मोबाइल से कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं.

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एसआईटी के सामने बड़ा सवाल ये है कि नेहा के जीजा ईशान का मोबाइल गिरफ्तारी के वक्त नहीं मिला था. ऐसे में आखिर ईशान का मोबाइल गया तो कहां गया. रेल पुलिस उसके मोबाइल को भी खोजने में लग गई है, ताकि शराब तस्करी से लेकर खुलासा हो सके.

नेहा के दावे की भी हो रही जांच

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रेल एसपी वीणा कुमारी द्वारा गठित एसआईटी नेहा के दावे की भी जांच कर रही है. नेहा ने एसी फर्स्ट से बरामद शराब के बारे में आरपीएफ और सीआईबी टीम को बताया था कि ये शराब अपने पारिवारिक शादी समारोह में इस्तेमाल के लिए अपने जीजा के शहर से ला रही थी. लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में नेहा के दावे का पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है.

अब एसआईटी नेहा और उसके जीजा ईशान को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है कि उसके परिवार में किसकी शादी थी. कब और कहां होनी थी. इसके साथ ही ये भी नेहा से जाना जाएगा कि एसी फर्स्ट में कैसे सफर कर रही थी.

यह भी पढ़ें: Bihar: बेगूसराय में शराब तस्करी का 'खाकी कनेक्शन', थाने के 3 पुलिसकर्मी 4 तस्करों संग गिरफ्तार

ट्रेन के एसी फर्स्ट के रिजर्वेशन चार्ट को भी खंगाला जा रहा है कि वह सीट किसके नाम से रिजर्व थी. जांच टीम इस बात का भी पता लगा रही है कि एसी फर्स्ट क्लास के कूपे का इस्तेमाल क्यों किया गया था? वाराणसी में बोगी क्यों बदली गई? एसी फर्स्ट के कूपे से शराब की तस्करी को सुरक्षा जांच से बचने के लिए तो नहीं किया गया? इसके साथ ही एसआईटी नेहा के परिवार में पिता और बड़ी बहन के द्वारा शराब कारोबार से जुड़े होने की भी जांच कर रही है.

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रेलवे पुलिस के अनुसार, नेहा के पिता संजय कुमार झा को 15 अगस्त 2024 को सिंघिया थाने की पुलिस ने शराब से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. इसी तरह नेहा की बड़ी बहन निशु झा को दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने 30 नवंबर 2025 को 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था.

एसआईटी मोबाइल जांच, यात्रा की डिटेल, पुराने संपर्क और परिवार से जुड़े मामलों को जोड़कर पूरा लिंक निकालने में जुट गई है. पुलिस का यह भी कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नेहा और ईशान शराब की बड़ी खेप पहली बार लेकर आ रहे थे, अथवा यह शराब तस्करी से जुड़ा नेटवर्क है.

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