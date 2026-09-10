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बेड बनवाने के लिए कौन सी लकड़ी है सबसे मजबूत? सालों-साल नहीं होगी खराब, दीमक भी रहेगी दूर

Best Wood For Making Bed: बेड बनवाते समय सही लकड़ी चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से उसकी मजबूती और उम्र तय होती है. जानिए सागौन और शीशम समेत कौन सी लकड़ियां मजबूत, टिकाऊ और दीमक से सालों-साल दूर रहती है. इसके साथ ही जानेंगे कि लकड़ी खरीदते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका बेड सालों तक मजबूत बना रहे.

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बेड बनवाने के लिए सागौन और शीशम की लकड़ी बढ़िया रहती है. (Photo: ITG)
बेड बनवाने के लिए सागौन और शीशम की लकड़ी बढ़िया रहती है. (Photo: ITG)

Best Wood For Making Bed: बेड खरीदने के लिए जब भी लोग बाजार में जाते हैं, तो खरीदते वक्त अक्सर उसका डिजाइन, रंग और कीमत देखते हैं. शायद आपने भी ऐसा ही किया हो. क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसा बेड बनवाने की इच्छा होती है, जो देखने में खूबसूरत लगे और आपके घर को होटल जैसा लुक दे. लेकिन आपको बेड के डिजाइन पर ध्यान देने के साथ ही उसकी मजबूती पर भी गौर फरमाना चाहिए. दरअसल, मजबूती पर उसके सालों-साल चलने की उम्मीद बढ़ जाती है.  

बेड की असली मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस लकड़ी से बना है. देखने में खूबसूरत बेड कुछ साल में हिलने लगे या उसमें दीमक लग जाए तो अच्छी-खासी रकम खर्च करना बेकार लगने लगता है. अगर आप ऐसा बेड चाहते हैं जो लंबे समय तक मजबूत बना रहे और जिसकी लकड़ी में कीड़े लगने का खतरा भी कम हो, तो लकड़ी का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. आइए जानते हैं बेड के लिए कौन-कौन सी लकड़ियां बेहतर मानी जाती हैं और इनमें से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है.

सागौन की लकड़ी, मजबूती के मामले में सबसे आगे
बेड के लिए सागौन यानी टीक वुड (Teak Wood) को काफी मजबूत और टिकाऊ ऑप्शन माना जाता है. इसकी लकड़ी घनी होती है और इसमें नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो इसे नमी और कुछ तरह के कीड़ों जैसे दीमक को दूर रखने में ज्यादा फायदेमंद रहते हैं.

यही वजह है कि सागौन से बना फर्नीचर लंबे समय तक चल सकता है. हालांकि अच्छी क्वालिटी की सागौन लकड़ी महंगी होती है, इसलिए इसका बेड बाकी ऑप्शन के मुकाबले ज्यादा बजट मांग सकता है.

शीशम भी है दमदार ऑप्शन
अगर आप मजबूत लकड़ी चाहते हैं लेकिन सागौन के अलावा कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो शीशम भी चुन सकते हैं. इसकी लकड़ी भारी और मजबूत होती है और इससे बने बेड सही देखभाल के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं. शीशम का नेचुरल ग्रेन भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है. इसलिए इससे बना बेड कमरे को क्लासी लुक देने के साथ-साथ मजबूत भी रहता है.

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दीमक से बचाव के लिए सिर्फ लकड़ी नहीं, ट्रीटमेंट भी जरूरी
ये समझना जरूरी है कि सिर्फ महंगी लकड़ी खरीद लेने से बेड पर कभी दीमक या कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. लकड़ी की क्वालिटी के साथ उसका सीजनिंग और ट्रीटमेंट भी बहुत मायने रखता है.

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बेड खरीदते समय पूछें कि लकड़ी को ठीक तरह से सुखाया और ट्रीट किया गया है या नहीं. अच्छी तरह सूखी और सही तरीके से ट्रीट की गई लकड़ी में नमी से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है.

आम और हल्की लकड़ी में भी हो सकता है अच्छा ऑप्शन
कुछ लोग बेड बनाने के लिए आम या दूसरी हल्की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. ये ऑप्शन बजट में हो सकते हैं,  लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेड कई साल तक मजबूत और टिकाऊ रहे, तो लकड़ी की क्वालिटी, उसे अच्छी तरह सुखाया गया है या नहीं और उस पर ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, ये जरूर चेक करें. सिर्फ नाम देखकर लकड़ी खरीदने के बजाय उसकी वास्तविक क्वालिटी देखना ज्यादा जरूरी है.

लकड़ी खरीदते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान

लकड़ी सूखी है या नहीं: गीली या ठीक से न सूखी लकड़ी आगे चलकर सिकुड़ने और शेप बदलने जैसी समस्या दे सकती है.
दीमक का ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं: विक्रेता से साफ पूछें कि लकड़ी पर एंटी-टरमाइट ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं.
जोड़ मजबूत हैं या नहीं: बेड की मजबूती सिर्फ लकड़ी से नहीं, बल्कि उसके जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन पर भी निर्भर करती है.
बहुत सस्ती डील से सावधान रहें: अगर कोई बेड बाजार के मुकाबले बहुत कम कीमत में मिल रहा है तो लकड़ी की क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन भी जरूर चेक करें.

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तो बेड के लिए कौन सी लकड़ी चुनें?
अगर आपकी पहली पसंद मजबूत, टिकाऊ और कीड़ों से बचने वाला बेड है, तो अच्छी क्वालिटी की सागौन की लकड़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. शीशम की लकड़ी भी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले बेड के लिए अच्छी मानी जाती है.

हालांकि, सिर्फ लकड़ी का नाम ही जरूरी नहीं है. लकड़ी अच्छी तरह सूखी हो, सही तरीके से ट्रीट की गई हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये भी देखना चाहिए. बेड कितने साल चलेगा, ये लकड़ी के साथ-साथ उसकी क्वालिटी, बनाने के तरीके और देखभाल पर भी निर्भर करता है.

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