ट्रेन में बर्थ पर सजी चिकन-चावल की दावत, महिला का Video सोशल मीडिया पर वायरल

ट्रेन में सफर के दौरान लोग अक्सर घर से खाना लेकर चलते हैं. कोई पूड़ी-सब्जी पैक करता है तो कोई कुछ और. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक महिला ट्रेन के अंदर जिस अंदाज में अपने परिवार को खाना परोसती नजर आई, उसे देखकर लोग हैरान रह गए. महिला अपने साथ बर्तन में चावल और चिकन लेकर ट्रेन में पहुंची और फिर बर्थ पर बैठकर परिवार के सदस्यों को खाना परोसने लगी.
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. वीडियो में महिला ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर बैठी दिखाई दे रही है. उसके आसपास खाने से भरे कई बर्तन रखे हुए हैं. एक बर्तन में चावल और दूसरे में चिकन नजर आ रहा है. महिला पहले बर्तन से चावल निकालकर स्टील की प्लेट में रखती है. इसके बाद दूसरे बर्तन से चिकन लेकर प्लेट में परोस देती है.
ट्रेन की बर्थ बनी डाइनिंग टेबल
वीडियो में महिला बड़े आराम से अपने परिवार के लिए खाना तैयार करके परोसती दिखाई देती है. जिस तरह से उसने घर का खाना बर्तनों में पैक करके ट्रेन में रखा था, उससे साफ है कि परिवार ने सफर के दौरान बाहर का खाना खाने के बजाय घर का खाना साथ ले जाना पसंद किया. महिला का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों को घर का खाना साथ लेकर चलने का अंदाज पसंद आया, जबकि कुछ लोगों ने ट्रेन में इस तरह खाना परोसने को लेकर सवाल उठाए.
पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे वीडियो
ट्रेन में खाना बनाने या बड़े स्तर पर खाना लेकर चलने के वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं. इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन की बर्थ को ही छोटी सी किचन की तरह इस्तेमाल करता नजर आया था. वह अपने परिवार के लिए सैंडविच तैयार कर रहा था. खास बात यह थी कि उसने ग्लव्स और हेयर नेट भी पहन रखा था और सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा था. इससे पहले फरवरी में भी एक परिवार का ट्रेन के अंदर वेजिटेबल सैंडविच तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था.
लोगों ने उठाया साफ-सफाई और नियमों का मुद्दा
ट्रेन में खाना खाना कोई नई बात नहीं है. यात्री अक्सर घर से खाना लेकर सफर करते हैं. लेकिन जब खाना बनाने या बड़ी मात्रा में भोजन परोसने की बात आती है तो साफ-सफाई और दूसरे यात्रियों की सुविधा का सवाल भी सामने आता है. वायरल वीडियो को अब तक 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों को महिला का परिवार के लिए घर का खाना लेकर चलना अच्छा लगा, वहीं कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगह पर इस तरह खाना परोसने को लेकर सवाल उठाए.