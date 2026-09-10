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'देरी से शर्मिंदा हूं, उद्घाटन में शामिल नहीं होऊंगा', मुंबई-गोवा हाईवे विस्तार पर बोले गडकरी

नितिन गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे चौड़ीकरण में लंबी देरी पर शर्म जताते हुए कहा कि परियोजना पूरी होने पर वह उसके उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने अक्टूबर में मुंबई से गोवा तक सड़क यात्रा कर काम का निरीक्षण करने और देरी और खराब काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही.

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नितिन गडकरी का कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. (Photo- ITG)
नितिन गडकरी का कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. (Photo- ITG)

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. बुधवार को पणजी के पास पोरवोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हाईवे के काम में इतनी ज्यादा देरी हुई है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है.

नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि जब मुंबई-गोवा हाईवे का चौड़ीकरण पूरा होगा तो वह उसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं चौड़े किए गए मुंबई-गोवा हाईवे के उद्घाटन में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि इसमें इतनी ज्यादा देरी हुई है."

यह भी पढ़ें: नागपुर में नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा, रेड लाइट एरिया से मिले सबसे ज्यादा वोट!

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अक्टूबर में खुद करेंगे हाईवे का निरीक्षण

नितिन गडकरी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी. उन्होंने कहा कि वह अक्टूबर में खुद मुंबई से गोवा तक सड़क मार्ग से सफर करेंगे और हाईवे का निरीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि वह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क से गोवा जाएंगे. इस दौरान वह देखेंगे कि हाईवे से सफर करने वालों के लिए यात्रा कितनी सुविधाजनक हुई है.

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ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

नितिन गडकरी ने कहा कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और खराब काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि वह एक साल के भीतर ज्यादा से ज्यादा ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं. उन्होंने साफ कहा कि अब वह इस तरह की कार्रवाई रोकने वाले नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: 'मुझे पढ़े-लिखों से ज्यादा क्रिमिनल्स वाले इलाकों से मिले वोट', बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

440 किलोमीटर हाईवे में बार-बार देरी

मुंबई-गोवा हाईवे का चौड़ीकरण करीब 440 किलोमीटर का है. इस प्रोजेक्ट में कई बार देरी हो चुकी है. हाल में अपग्रेड किए गए कुछ हिस्सों में पहली बारिश के बाद ही गड्ढे और सड़क को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आईं. हाईवे पर अभी भी डायवर्जन, जलभराव, मरम्मत और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतें बनी हुई हैं. मई में खरपाड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली भी शुरू हो चुकी है.

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