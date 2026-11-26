बेटी दुआ के जन्म के बाद दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. इस वजह से वो निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ से बाहर हो गईं. अब सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में स्वीकार किया कि वो भी 8 घंटे काम करते हैं, जिसके चलते कुछ बड़े निर्माता उनके साथ काम करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं.

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‘कॉफी विद करण सीजन 9’ के 7वें एपिसोड में रवि किशन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया. शो में अक्षय ने कुछ दर्दभरे खुलासे भी किए. करण जौहर ने अक्षय कुमार की तारीफ में कहा कि वो नए निर्देशकों और निर्माताओं का ध्यान रखते हैं. इस पर अक्षय ने कहा कि इसमें ये भी सच है कि बहुत सारे बड़े लोग मुझे कास्ट नहीं करना चाहते.

8 घंटे काम करते हैं अक्षय

शो पर अक्षय कुमार ने कहा- मैं सिर्फ 8 घंटे काम करता हूं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं इन 8 घंटों में अपनी वैनिटी वैन में भी नहीं जाता. अक्षय ने कहा कि लोग उन्हें सुंदर और जोश से भरा देखना चाहते हैं, थका हुआ नहीं. इसलिए वो सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, आठ घंटे सोते हैं और बाकी समय परिवार के साथ, खाने और अपने शरीर का ध्यान रखने में बिताते हैं.

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रवि किशन ने कहा कि अक्षय कुमार इन 8 घंटों में पूरी तरह अपना बेस्ट देते हैं. भोजपुरी स्टार ने कहा कि वो अब तक चार फिल्मों में अक्षय के साथ काम कर चुके हैं. रवि ने कहा कि अक्षय इतनी तेजी से काम करते हैं और उस दौरान अपनी पूरी जिंदगी काम को समर्पित कर देते हैं. वो निर्माता का पैसा भी बचाते हैं. इसी तरह आप अक्षय कुमार बनते हैं. इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, क्योंकि यूनिट में आमतौर पर 300-400 लोग होते हैं. निर्माता भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं डूबता. वो अपनी फिल्में लगभग 55 दिनों में पूरी कर लेते हैं.

अक्षय ने कहा- कुछ लोग पूछते हैं कि मैं फिल्में 60-65 दिनों में कैसे पूरी कर लेता हूं. मैंने हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन का एक इंटरव्यू पढ़ा और शायद वो एक फिल्म पूरी करने में 90 दिनों से ज्यादा समय नहीं लेते. टॉम क्रूज ने 'मिशन: इम्पॉसिबल' 55 दिनों में पूरी की. मुझे समझ नहीं आता कि लोग मुझसे क्यों पूछते हैं, 'तुम इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो?' काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मुझे कभी नहीं समझा कि लोग मुझसे यह सवाल क्यों पूछते हैं.

कुल मिलाकर अक्षय कुमार और रवि किशन की जोड़ी ने फैंस को खूब एंटरटेन किया. आपने शो देखा क्या?

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