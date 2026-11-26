मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और सक्रियता से भरा रहेगा. आप हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संपर्क और संवाद बढ़ेंगे. सामाजिक संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के मामले मजबूत होंगे. अपने जरूरी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. भाई-बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बेकार की चर्चाओं से दूर रहें. कामकाज की स्थिति बेहतर होगी. जरूरी मामलों में तेजी आएगी. व्यापारिक यात्राएं सफल हो सकती हैं.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में उत्साह बना रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला और कौशल दिखाने के अवसर मिलेंगे. व्यापार में सफलता मिलेगी. जरूरी कामों में तेजी बनाए रखें.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाज का विस्तार उम्मीद के मुताबिक रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. जरूरी मामलों को लंबित न रखें. अपने वादे पूरे करें. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. करीबियों से मुलाकात होगी. बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. मेहमानों का आदर-सत्कार करेंगे. रिश्तों में सहजता और संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल मजबूत रहेगा. अलग-अलग प्रयासों में तेजी आएगी. उत्साह बना रहेगा.

Advertisement

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. धार्मिक प्रवचन सुनें.

शुभ अंक : ऐप्पल रेड

शुभ रंग : 2, 3, 8 और 9

---- समाप्त ----