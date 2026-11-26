अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को प्रेसिडेंशियल पार्डन दिए जाने की संभावना को खारिज कर दिया. वेंस ने साफ कहा कि टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के कोई क्राइम करने का कोई सबूत नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है.

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वेंस का यह बयान हुआंग की कांग्रेसनल पैनल्स के सामने होने वाली पेशी से कुछ दिन पहले आया है. हुआंग पर चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाली एक महिला के साथ कथित संबंध होने के आरोप हैं. वेंस ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उन्हें माफी की कोई जरूरत है.'

वेंस ने बताया कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों और नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस के कई अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि हुआंग के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है.

वेंस ने आगे कहा, 'मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है जिससे लगे कि उन्होंने कोई क्राइम किया है और अगर उनके क्राइम करने का कोई सबूत है, तो उन पर मुकदमा चलाना संबंधित अथॉरिटीज का काम है.'

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वेंस की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हुआंग को पार्डन देना हमेशा एक ऑप्शन है, हालांकि उन्हें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी.

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ट्रंप ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते कि हुआंग अपनी आगामी कांग्रेसनल पेशी के दौरान फिफ्थ अमेंडमेंट के अधिकारों का इस्तेमाल करें. यह संवैधानिक सुरक्षा लोगों को ऐसे सवालों के जवाब देने से इनकार करने की अनुमति देती है, जिनके जवाब उन्हें आपराधिक मुकदमे के दायरे में ला सकते हैं.



बता दें, हुआंग 1 दिसंबर को तीन कांग्रेसनल पैनल्स, जिनमें हाउस इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स कमिटी और सिलेक्ट कमिटी ऑन चाइना शामिल हैं, उनके सामने एक क्लोज्ड-डोर, ट्रांस्क्राइब्ड इंटरव्यू के लिए पेश होने वाले हैं.

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