How To Remove Egg Smell From Hairs: बालों को मजबूत, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए अंडा का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया माना जाता है. कहते हैं बालों में अंडा लगाने से रूखापन खत्म होता है और बाल लंबे-घने भी होते हैं. ऐसे में आपने भी कभी अंडे का हेयर मास्क जरूर ट्राई किया होगा. अंडे में मौजूद पोषक तत्व बालों की देखभाल में मदद कर सकते हैं. लेकिन इसे लगाने के बाद एक ऐसी परेशानी होती है, जो कई लोगों का पूरा मूड खराब कर देती है. वह है बालों से आने वाली अंडे की तेज बदबू. कई बार शैंपू से दो-तीन बार बाल धोने के बाद भी ये महक पीछा नहीं छोड़ती. ऐसे में दोबारा बालों में अंडा लगाने का मन ही नहीं करता.

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अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. रसोई में मौजूद कुछ चीजों की मदद से बालों में अंडा लगाने के बाद आने वाली बदबू को कम करने की कोशिश कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान घरेलू तरीके, जो अंडे की बदबू को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं.



1. नींबू का पानी करेगा बदबू कम: बालों से अंडे की गंध हटाने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कप पानी में आधे से एक नींबू का रस मिलाएं. पहले बालों को हल्के शैंपू से धो लें. इसके बाद तैयार घोल को बालों पर लगाकर कुछ मिनट रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें. ध्यान रखें कि नींबू का रस सीधे स्कैल्प पर न लगाएं. अगर स्कैल्प सेंसिटिव है या जलन होती है, तो इसका इस्तेमाल न करें.

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2. टमाटर का रस भी आएगा काम: टमाटर का रस भी अंडा लगाने के बाज बालों से आने वाली तेज बदबू को कम करने का एक घरेलू तरीका है. इसके लिए 3-4 चम्मच ताजे टमाटर का रस लें. इसे बालों की लंबाई पर लगाएं और करीब 5-10 मिनट बाद अच्छी तरह धो लें. इसके बाद जरूरत के मुताबिक हल्का शैंपू कर सकते हैं.

3. दालचीनी और शहद का करें इस्तेमाल: दालचीनी और शहद का इस्तेमाल भी बालों की देखभाल के लिए किया जाता है. इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर और एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं. हालांकि, दालचीनी से कुछ लोगों को एलर्जी या जलन हो सकती है. इसलिए इसे सीधे स्कैल्प पर लगाने से बचें और इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

4. सेब का सिरका देगा मदद: सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर भी बालों से अंडे की बदबू कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए एक चम्मच सिरके में चार चम्मच पानी मिलाकर पतला घोल तैयार करें. बालों को शैंपू से धोने के बाद इसे बालों की लंबाई पर लगाएं और फिर साफ पानी से धो लें. इसे कभी भी बिना पानी मिलाए स्कैल्प पर न लगाएं.

5. संतरे का रस भी कर सकते हैं ट्राई: संतरे में नेचुरल खुशबू होती है, इसलिए इसका रस बालों से आने वाली अंडे की बदबू को कम करने में मदद कर सकता है. इसके लिए थोड़ा ताजा संतरे का रस लेकर उसमें पानी मिलाएं. इसे बालों की लंबाई पर लगाएं और कुछ मिनट बाद साफ पानी से धो लें.

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7. केले और ऑलिव ऑयल के साथ लगाएं अंडे का मास्क: अगर आपको अंडे का हेयर मास्क लगाना पसंद है, लेकिन उसकी बदबू परेशान करती है, तो मास्क तैयार करते समय उसमें थोड़ा मैश किया हुआ केला और ऑलिव ऑयल मिला सकती हैं. इससे हेयर मास्क का टेक्शचर बेहतर हो सकता है और बालों को कंडीशनिंग भी मिल सकती है. इसके साथ ही बदबू से भी निताज मिल सकती है.

अंडे का हेयर मास्क लगाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अंडे का मास्क लगाने के बाद बालों को सामान्य या ठंडे पानी से धोएं. गर्म पानी से अंडा बालों में जम सकता है.

बालों में मास्क लगाने के बाद उसे अच्छी तरह साफ करें, ताकि कोई अवशेष न रह जाए.

जरूरत से ज्यादा शैंपू करने से बचें, वरना बाल रूखे हो सकते हैं.

किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

स्कैल्प में खुजली, जलन या एलर्जी होने पर ऐसे नुस्खों का इस्तेमाल बंद कर दें.

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