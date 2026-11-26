भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक महीने के दौरान जो तस्वीर उभरी है, उसने आम निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है. शेयर बाजार में जोरदार तेजी है. लेकिन इस तेजी का असर आम निवेशकों के पोर्टफोलियो पर नहीं हो रहा है.

और पढ़ें

दरअसल, निफ्टी-50 पिछले एक महीने में 23 हजार के निचले स्तर से पहले 24 हजार, फिर 25 हजार को पार करते हुए 26000 अंक के करीब पहुंच गया है. यानी इंडेक्स करीब 13-14 फीसदी तक चढ़ चुका है. यहीं नहीं, नवंबर महीने में ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी एक 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्ड खरीदारी की है.

लेकिन इस चमकदार आंकड़े के पीछे एक कड़वा सच छिपा है, अधिकतर रिटेल निवेशकों का पोर्टफोलियो अभी भी 23,000 के स्तर पर ही अटका हुआ है या लाल निशान में है. उनके लिए सेंसेक्स-निफ्टी में ये लगातार तेजी किसी काम के नहीं हैं. इतनी तगड़ी तेजी के बावजूद अधिकतर आम निवेशकों को 5 फीसदी का रिटर्न भी नसीब नहीं हो रहा है. क्योंकि निवेशक सोच रहे थे कि जब निफ्टी फिर 26 हजार के आसपास पहुंचेगा तो उनका पोर्टफोलियो चमक उठेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत. आखिर बाजार की इस रिकॉर्ड तेजी के बावजूद आम निवेशक की झोली खाली क्यों है?

Advertisement

एक्सपर्ट्स की मानें तो बाजार में तेजी और पोर्टफोलियो डाउन के पीछे ये चार कारण हैं.

1. विदेशी निवेशकों (FII) का पैसा सिर्फ 'दिग्गज' शेयरों में

नवंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में जो रिकॉर्ड पैसा झोंका है, वह पूरे बाजार में बराबर नहीं बंटा है. FII की रणनीति साफ दिख रही है कि वे लंबे समय तक बिकवाली के बाद बाजार में लौटे हैं, तो सबसे पहले लार्ज-कैप और निफ्टी-50 की हैवीवेट कंपनियां जैसे कि HDFC Bank, ICICI Bank, RIL, IT और प्रमुख FMCG शेयरों को खरीद रहे हैं. इन शेयरों में भारी लिक्विडिटी होती है और पिछले महीनों की गिरावट के बाद इनका वैल्यूएशन आकर्षक हो गया था. चूंकि निफ्टी-50 में इन चुनिंदा 10-15 टॉप कंपनियों का वेटेज बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके 13 फीसदी चढ़ते ही निफ्टी 3,000 अंक उछल गया, और इंडेक्स ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है.

2. मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों की पिटाई

दूसरी तरफ भारत के अधिकांश रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में निफ्टी के महंगे लार्ज-कैप शेयरों के बजाय मिड-कैप, स्मॉल-कैप और माइक्रो-कैप शेयरों की भरमार है. आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में जब निफ्टी करीब 13% भागा, तब भी बीएसई और एनएसई पर गिरने वाले शेयरों की संख्या चढ़ने वाले शेयरों से कहीं ज्यादा रही. पिछले करीब दो वर्षों के दौरान कई स्मॉल और मिड-कैप कंपनियों में तेजी के कारण वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए थे. अब निवेशक इन महंगे शेयरों से मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिससे निफ्टी की तेजी के बावजूद सैकड़ों मझोले और छोटे शेयर 10-25% तक नीचे फिसल गए हैं.

Advertisement

3. घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की मुनाफावसूली

शेयर बाजार का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि नवंबर में एक तरफ जहां विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की है. बता दें, म्यूचुअल फंड्स की मिड-कैप और स्मॉल-कैप में बड़ी हिस्सेदारी होती है, इसलिए फंड मैनेजरों की ओर से पोर्टफोलियो बैलेंस करने और ऊंचे स्तरों पर मुनाफा बांधने के कारण ब्रॉडर मार्केट में दबाव बना हुआ है.

4. कमजोर तिमाही नतीजे और सेक्टर रोटेशन

रिटेल निवेशकों के पास अक्सर डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, पीएसयू या चर्चित थीमैटिक शेयर अधिक होते हैं, जिनमें पिछले दौर में जबरदस्त तेजी आई थी. दूसरी तिमाही (Q2) नतीजों में कई छोटी और मझोली कंपनियों की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है. इसके विपरीत बाजार में सेक्टर रोटेशन हुआ है, पैसा अब महंगे थीमैटिक शेयरों से निकलकर बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी जैसे दिग्गज सेक्टरों की ओर मुड़ गया है.

अब रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए?

बाजार के जानकारों की मानें तो बाजार का मौजूदा माहौल कोई नई बात नहीं है. जब भी लंबी अवधि के बाद FII की बड़ी वापसी होती है, तो तेजी की पहली लहर हमेशा लार्ज-कैप और इंडेक्स हैवीवेट शेयरों में आती है. जब दिग्गज शेयर एक लेवल पर स्थिर हो जाते हैं, तब पैसा धीरे-धीरे मजबूत फंडामेंटल वाले मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों की तरफ घूमता है. साथ ही अपने पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप का संतुलन बनाकर रखें.

---- समाप्त ----