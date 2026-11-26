मेष राशि

मेष राशि के जातकों का उत्साह आज बढ़ेगा. मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. व्यापार के क्षेत्र में तेजी आएगी और कामकाज में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- पीले फल का दान करें

वृष राशि

वृष राशि के जातकों को धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ानी होगी. आज आपको मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही कोई बात कहें.

जरूरी टिप- धोखे से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बन सकती है. आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आज मन में विरोधी विचारों को जगह न दें और अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. किसी बात को लेकर मन में तनाव और चिंता बनी रह सकती है. आज अपने समय का सही इस्तेमाल करें. परिवार के सदस्यों की बातों को अनसुना न करें. लोगों से उलझने और गुस्सा करने से बचना आपके लिए जरूरी होगा.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ खिलाएं

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. आज मेहनत करने से कामकाज में सफलता मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यात्रा से लाभ होने के योग हैं. व्यापार से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. दिन का पूरा फायदा उठाने के लिए आलस्य से बचें.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- हल्का मरून

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. आज आप अपने काम समय पर पूरे करने में सफल रहेंगे. लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का अच्छा मौका मिलेगा. हालांकि, क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है. पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करने से बचें.

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जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है. करियर को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे कामकाज में फायदा मिलेगा. व्यापार में लाभ के योग हैं. हालांकि, किसी तरह की बहस से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को आज हर काम सावधानी से करने की जरूरत है. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में आर्थिक नुकसान की आशंका है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के काम आज परिवार के सहयोग से बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. करियर में बदलाव की योजना बना सकते हैं. हालांकि, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें. व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- गेरुआ

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को आज प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है. अपने काम पर ध्यान देने और मेहनत बढ़ाने का समय है. किसी को भी पैसा उधार देने से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. मन में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं. छोटी-मोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों की आज बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी. कोई अच्छी सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक मामलों में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें. पारिवारिक और निजी संबंधों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं. व्यापार में लाभ हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- पक्षियों को दाना डालें

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से संबंधित काम आज बन सकते हैं. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. आज छोटी-छोटी बातों को लेकर उलझने से बचें. कामकाज में तेजी लाएं, लेकिन व्यापार से जुड़े फैसले लेते समय पूरी सावधानी बरतें.

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जरूरी टिप-कम बोलें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

आज का विशेष उपाय

कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिदिन पूजा करें. घी का दीपक जलाकर आरती करें. गुरुवार को नारियल, पान, सुपारी और पीले फल अर्पित करें. पीले फलों का प्रसाद 11 गरीबों में बांटें. भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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