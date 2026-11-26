मौसम ने करवट ले ली है. उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है, लेकिन देश की संसद में अभी तक शीतकालीन सत्र की आहट नहीं है. नवंबर लगभग बीतने को है, मगर सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते संसद को बुलाने में इतनी देरी की जा रही है? देश के सामने न तो कोई असाधारण युद्ध जैसी स्थिति है और न ही ऐसी राष्ट्रीय आपदा, जिसके चलते संसद का कामकाज टालना जरूरी हो. आर्थिक मोर्चे पर भी ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है, जिसके लिए संसद को बंद रखना पड़े. फिर लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच को इंतजार क्यों कराया जा रहा है?

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संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं है. यह वह मंच है जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जनता की समस्याओं पर चर्चा होती है और सत्ता को अपनी नीतियों का हिसाब देना पड़ता है. महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की आर्थिक चुनौतियां ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद में बहस होनी चाहिए. इन सवालों का जवाब केवल सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक रैलियों से नहीं दिया जा सकता. जनता ने अपने प्रतिनिधियों को संसद में इसलिए भेजा है कि वे उसकी आवाज उठाएं. लेकिन जब संसद का सत्र ही समय पर नहीं बुलाया जाता तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार लोकतांत्रिक जवाबदेही को कितनी गंभीरता से ले रही है.

भारतीय संसदीय परंपरा में साल में तीन सत्र होते रहे हैं- बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र. हालांकि संविधान में शीतकालीन सत्र की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं है, लेकिन यह संसदीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता. इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक संसद को लंबे समय तक निष्क्रिय रखे. इस बार देरी इसलिए भी असामान्य है कि मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था और उसका औपचारिक सत्रावसान 22 नवंबर को हुआ. संसद की कार्यवाही और अगले सत्र की तारीखों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर शीतकालीन सत्र कब होगा और संसद को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है.

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इस देरी के पीछे जो राजनीतिक वजहें सामने आ रही हैं, वे चिंता बढ़ाने वाली हैं. चर्चा है कि सरकार महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और परिसीमन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है. गौरतलब है कि महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही संसद से पारित हो चुका है. लेकिन इसके वास्तविक क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है. अब सरकार इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है. इसके लिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े संवैधानिक बदलावों की चर्चा है.

यहां सवाल महिला आरक्षण के विरोध का नहीं, बल्कि उसके नाम पर प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया और मंशा का है. महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर देश में व्यापक सहमति है, लेकिन क्या इसके लिए लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन उसी तरीके से होना चाहिए, जैसा सरकार चाहती है? क्या दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित नहीं होगा? क्या सभी राज्यों को विश्वास में लेकर इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था. विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे. यही वजह है कि सरकार को अब अपने विधायी एजेंडे के लिए नए सिरे से राजनीतिक समर्थन जुटाने की जरूरत महसूस हो रही है.

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इसी राजनीतिक गणित में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार का नाम भी चर्चा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व शरद पवार से संपर्क साध रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनसे फोन पर बातचीत की थी और अमित शाह की ओर से भी एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की खबरें आई हैं. इन राजनीतिक संपर्कों को केवल शिष्टाचार तक सीमित मानना मुश्किल है. जब सरकार को संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत हो, तब विपक्षी खेमे के प्रभावशाली नेताओं तक पहुंचने की कोशिशों के राजनीतिक मायने निकलना स्वाभाविक है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि शरद पवार या उनकी पार्टी सरकार के प्रस्तावित विधेयकों का समर्थन करने अथवा किसी राजनीतिक गठजोड़ के लिए तैयार हैं.

यहां सरकार की मंशा पर सवाल उठना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसद में बहुमत जुटाना और लोकतांत्रिक सहमति बनाना दो अलग-अलग बातें हैं. संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को विपक्ष का समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह समर्थन राजनीतिक सौदेबाजी या दलों को अपने पाले में लाने के बजाय मुद्दों पर संवाद के जरिए हासिल होना चाहिए. अगर सरकार को लगता है कि उसका प्रस्ताव देशहित में है तो उसे संसद के भीतर और बाहर खुली चर्चा से पीछे नहीं हटना चाहिए. विपक्ष को भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए.

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सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संसद के सत्र की तारीखें तय करने जैसा सामान्य लोकतांत्रिक काम भी अब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है. संसद को इसलिए नहीं बुलाया जाना चाहिए कि सरकार के पास किसी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या तैयार हो गई है. संसद इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि देश के नागरिकों के पास सवाल हैं और उनके प्रतिनिधियों को उन सवालों पर चर्चा करनी है. सरकार के पास बहुमत है तो उसे अपनी नीतियों और विधेयकों का समर्थन जुटाने के लिए संसद में आना चाहिए, न कि संसद बुलाने से पहले राजनीतिक गणित दुरुस्त करने में समय लगाना चाहिए.

लोकतंत्र में संसद सरकार की जागीर नहीं, जनता की संस्था है. उसका कैलेंडर किसी दल की चुनावी या विधायी सुविधा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए. महिला आरक्षण लागू करना है तो उस पर चर्चा हो, परिसीमन करना है तो राज्यों की चिंताओं का समाधान हो और संविधान में संशोधन करना है तो व्यापक सहमति बनाई जाए. लेकिन इन सबके लिए पहला कदम संसद को बुलाना है. सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सदन की चुप्पी कभी भी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती. मौसम की सर्दी तो हर साल आती है, लेकिन संसद पर छाई राजनीतिक खामोशी लोकतंत्र को कमजोर करती है. शीत आ गई है, अब संसद को भी जागना चाहिए.

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