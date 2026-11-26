अमेरिका का ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने सेक्शन 301 के तहत भारतीय सामानों के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर सहमति हो जाती है, तो यह दर घटाकर 17 प्रतिशत कर दी जाएगी.

और पढ़ें

ऐसी बात नहीं है कि ताजा प्रस्ताव में सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी है. चीन समेत अन्य देशों पर भी अलग-अलग टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. दरअसल, अमेरिकी सरकार ने सेक्शन 301 के तहत भारत समेत अन्य देशों के खिलाफ जांच शुरू की है. इसमें देखा जा रहा है कि इन देशों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढांचागत तौर पर जरूरत से ज्यादा क्षमता और उत्पादन है या नहीं. इसी के आधार पर इन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाया जाएगा.

भारत सरकार का आया बयान

अब भारत सरकार का भी इस पर बयान आया है. इसमें अमेरिका के उस आरोप को खारिज कर दिया गया कि उसकी औद्योगिक और व्यापार नीतियों की वजह से जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बन रही है. भारत का कहना है कि उसके यहां किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं है और व्यापार से जुड़ी चिंताओं का हल द्विपक्षीय बातचीत में निकलना चाहिए.

Advertisement

बता दें कि अप्रैल 2025 से भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते में टैरिफ को लेकर कई अहम घटनाक्रम हुए हैं. यह बदलाव बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच हुए हैं. टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन की दलील और भारत सरकार के जवाब के बीच आइए टैरिफ की पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं.



2 अप्रैल, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को 'लिबरेशन डे' घोषित करते हुए कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की.

भारत के मामले में यह शुल्क 26 फीसदी तय किया गया था. इसमें 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ और 16 फीसदी का रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल था.

इस तारीख से पहले भारतीय वस्तुओं पर केवल MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) टैरिफ लागू था. यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों से आयात होने वाले सामान पर लगाया जाने वाला सामान्य आयात शुल्क है.

9 अप्रैल, 2025

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 16 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया. यह छूट 9 जुलाई, 2025 तक लागू रहनी थी. हालांकि, 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ जारी रहा.

31 जुलाई, 2025

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की. यह ड्यूटी 7 अगस्त, 2025 को सुबह 9:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से लागू होना था. पिछले साल 2 अप्रैल से 6 अगस्त तक भारतीय वस्तुओं पर केवल 10 फीसदी एडिशनल ड्यूटी लागू था.

Advertisement

6 अगस्त, 2025

रूस से लगातार तेल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की. इस आदेश के बाद कुछ सीमित छूट वाली वस्तुओं को छोड़कर भारतीय सामान पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया.

2 फरवरी, 2026

भारत और अमेरिका के बीच एक डील पर सहमति बनी. इसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ. हालांकि, 18 प्रतिशत वाला शुल्क कभी लागू नहीं हो पाया.

6 फरवरी, 2026

भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी कर ऐलान किया कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फर्स्ट फेज के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं.

7 फरवरी, 2026

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ वापस ले लिया.

20 फरवरी, 2026

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम को रद्द कर दिया. इस दिन से भारतीय वस्तुओं पर फिर से केवल MFN आयात शुल्क लागू हो गया.

24 फरवरी, 2026

अमेरिका ने नई 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ सिस्टम लागू किया, जिसमें भारत भी शामिल था. इसके तहत भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क के साथ केवल MFN आयात शुल्क लागू हुआ. यह शुल्क व्यवस्था केवल 150 दिनों के लिए लागू की गई थी.

Advertisement

24 जुलाई, 2026

ग्लोबल टैरिफ की अवधि समाप्त हो गई. इसी दौरान अमेरिका ने 'जबरन मजदूरी' से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए सेक्शन 301 के तहत भारत पर 10 फीसदी टैरिफ लगा दिया. इस तरह टैरिफ का नाम और कानूनी आधार ग्बोबल टैरिफ से बदलकर इंडिया टारगेटेड टैरिफ हो गया.

हालांकि, इसके दायरे में आने वाले अधिकांश भारतीय निर्यात उत्पादों पर प्रभावी शुल्क की दर MFN टैरिफ के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ही रही.

18 सितंबर, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पर हस्ताक्षर किए. यह कानून उन्हें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों, जिनमें चीन और भारत भी शामिल हैं, पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

17 अक्टूबर, 2026

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए इन शुल्कों से छूट दे दी.

25 नवंबर, 2026

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच के तहत सेक्शन 301 के अंतर्गत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 17 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया.

यह शुल्क तब लागू होगा, जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अंतिम रूप ले लेता है. यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो यह शुल्क बढ़कर 25 प्रतिशत तक हो सकता है.

टैरिफ पर वर्तमान स्थिति

-सेक्शन 301 (जबरन मजदूरी) के तहत टैरिफ- भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू है. हालांकि, कुछ विशेष वस्तुओं को इससे छूट दी गई है.

Advertisement

- कुछ विशेष उत्पादों पर अलग-अलग आयात शुल्क लागू हैं. स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल के कल-पुर्जे पर 25 प्रतिशत ड्यूटी है. वहीं, स्मार्टफोन, दवाइयों और ऊर्जा उत्पादों को इन शुल्कों से छूट दी गई है.

---- समाप्त ----