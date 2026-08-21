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हीरोइन को सेट पर Kiss करना चाहते थे पवन सिंह, जबरदस्ती डलवाए सीन? आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

काजल राघवानी का कहना था कि पवन सिंह ने मूवी में जबरदस्ती किसिंग सीन डाला था. मना करने पर एक्टर भड़के और कभी उनके साथ काम ना करने की धमकी दी. जानें क्या है पूरा सच.

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काजल के आरोपों पर बोले पवन सिंह (Photo: Social Media)
काजल के आरोपों पर बोले पवन सिंह (Photo: Social Media)

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में असल में 'बवाल' मचा हुआ है. शो में दो ग्रुप बने हुए हैं. एक पवन सिंह के साथ है, दूसरा पावर स्टार के खिलाफ. काजल राघवानी ने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. काजल के मुताबिक, पवन सिंह ने फिल्म में जबरन किसिंग सीन डलवाया था. जब उन्होंने सीन करने से मना किया तो वो नाराज हो गए थे. काजल के इन आरोप का बीते एपिसोड में पावर स्टार ने जवाब दिया है.

पवन सिंह ने बताया सच
पिछले एपिसोड में निरहुआ और पवन सिंह फिश स्पा लेते हुए भोजपुरी बवाल के वायरल क्लिप देख रहे थे. तभी काजल के आरोपों पर पवन सिंह ने रिएक्ट किया. उनके मुताबिक, काजल ने पहले भी किसी मूवी में किसिंग सीन्स किए थे. लेकिन जिस दिन उनकी फिल्म के आखिरी दिन का शूट था, काजल ने काम में अड़ंगा डालने के लिए वो सीन करने से मना कर दिया था. काजल का ऐसा रवैया देखकर मैंने भी सेट छोड़ दिया था. मैंने सोचा जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.

काजल ने क्या आरोप लगाए?
काजल ने बीते एपिसोड में फिर से पवन सिंह के विवादित किसिंग सीन पर बात की. रानी चटर्जी से उन्होंने कहा कि पवन सिंह उनके साथ काम नहीं करते. एक फिल्म 'कईसे हो जाला प्यार' में अचानक से पवन सिंह ने किसिंग सीन डालने को कहा था. मैंने वो सीन करने से मना किया तो वो ऑफेंड हो गए. सेट छोड़कर चले गए थे. उन्होंने ये भी कहा कि काजल के साथ कभी काम नहीं करेंगे. काजल को रानी ने सपोर्ट किया. उन्होंने काजल से कहा कि वो एक गाना तैयार करें जिसमें अपना दर्द बताए. जिन्होंने भी उनके साथ गलत किया है उनकी पोल खोले.

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काजल का ये गाना बनना शुरू हो गया है. इस गाने के जरिए वो भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल खोलेंगी. काजल इस गाने के जरिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एक्सपोज करेंगी. काजल ने बीते एपिसोड में बातों-बातों ने हिंट दिया कि खेसारी हीरोइनों से कॉम्प्रोमाइज करने को कहते हैं. तब जाकर अपनी हीरोइन बनाते हैं. काजल ने कहा कि जहां कॉम्प्रोमाइज की बात आएगी वहां पर खेसारी का नाम सबसे टॉप पर होगा. कभी दोनों रिश्ते में थे. 5 साल तक वो साथ रहे. कुछ महीनों पहले उनका बुरे नोट पर ब्रेकअप हुआ.

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