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गिल का ‘लेफ्ट’ संकट! 42 टेस्ट, 11 बार OUT... बाएं हाथ के स्पिनरों ने पकड़ी कमजोर नस

शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर खास काम किया है. गॉल टेस्ट में प्रभात जयसूर्या ने उन्हें दोनों पारियों में आउट किया था. कोलंबो में गिल ने मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और स्थानीय स्पिनरों के खिलाफ लंबे समय तक अभ्यास किया.

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बाएं हाथ के स्पिन से परेशान गिल. (Photo, PTI)
बाएं हाथ के स्पिन से परेशान गिल. (Photo, PTI)

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने खेल की उस कमजोरी पर खास काम किया, जिसने गॉल में उन्हें दो बार अपना शिकार बनाया था. गिल ने शुक्रवार को यहां सिंघलीज स्पोर्ट्स क्लब के नेट्स में बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी को लंबे समय तक तराशा.

गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में गिल दोनों पारियों में बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने थे. उन्होंने पहली पारी में 16 और दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन बनाए. हालांकि, भारत ने यह मुकाबला 165 रनों से जीतकर दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा.

लाइन कवर करने में होती है गिल से चूक

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टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ गिल की परेशानी नई नहीं है. उनकी समस्या मुख्य रूप से गेंद की लाइन को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर पाने से जुड़ी है. गॉल में जयसूर्या के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी में भी यही कमजोरी साफ नजर आई.

गिल अब तक 42 टेस्ट मैचों में बाएं हाथ के स्पिनरों के हाथों 11 बार आउट हो चुके हैं. यही वजह है कि कोलंबो टेस्ट से पहले उन्होंने इस चुनौती को अपनी तैयारी का केंद्र बनाया.

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एसएससी के नेट्स में गिल ने मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और कुछ स्थानीय गेंदबाजों का सामना किया. उन्होंने काफी देर तक बाएं हाथ की स्पिन के खिलाफ अलग-अलग शॉट और डिफेंस की तकनीक पर काम किया.

हालांकि, स्पिन की हर किस्म गिल के लिए परेशानी नहीं है. ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है और इन दोनों तरह के स्पिनरों के खिलाफ उनका संयुक्त औसत करीब 61 है. सभी तरह के स्पिनरों के खिलाफ उनके करियर का एवरेज भी लगभग 48 का है.

सारांश ने पंत-गिल को कराया अभ्यास

कुलदीप यादव नेट्स में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने न तो बल्लेबाजी की और न ही गेंदबाजी की. उनकी जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल को कुछ ओवर गेंदबाजी की. उन्होंने पंत को कुछ मौकों पर परेशानी में भी डाला.

हालांकि, इसे दूसरे टेस्ट में कुलदीप की जगह सारांश जैन को खिलाने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी. गॉल टेस्ट में कुलदीप प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे थे. उन्होंने 25 ओवर में 103 रन खर्च किए और सिर्फ एक विकेट लिया था. वह विकेट भी गिल के शानदार कवर कैच की बदौलत मिला था.

राहुल नेट्स से रहे दूर, जुरेल देर से जुड़े

उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी शुक्रवार के नेट सेशन में नजर नहीं आए. वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल थोड़ी देर से अभ्यास में शामिल हुए और अपनी बल्लेबाजी को धार देते दिखे.

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राहुल और जुरेल दोनों ने गॉल टेस्ट की पहली पारी में शानदार अर्धशतक लगाए थे और भारत की 165 रनों की जीत में अहम योगदान दिया था.

कोलंबो में भारत की नजर अब सीरीज जीतने पर है, लेकिन उससे पहले गिल की तैयारी यह संकेत दे रही है कि कप्तान अपनी सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती को पहचान चुके हैं और दूसरे टेस्ट में उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं.

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