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Rahul Gandhi Dharna Live: पैलेट गन पर आर-पार... राहुल-प्रियंका थाने में धरने पर बैठे, जुटे समर्थक, RAF भी तैनात

मौसमी सिंह | नई दिल्ली | 21 अगस्त 2026, 2:43 PM IST

Rahul Gandhi Protest Live: राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी ली. वह पीड़ित साहिल लोहबच को साथ ले गए और एफआईआर न होने का आरोप लगाया. बाद में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां प्रियंका गांधी समेत कई नेता पहुंचे. पुलिस ने शिकायत ले ली है और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है.

थाने में राहुल गांधी धरने पर बैठे (Photo: ITG) थाने में राहुल गांधी धरने पर बैठे (Photo: ITG)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे. वह जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस गए थे. राहुल अपने साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी ले गए और आरोप लगाया कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. जानकारी लेने के बाद राहुल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेता पहुंच गए.

राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने गए थे, जिन्हें चार्ज संभाले अभी एक दो दिन ही हुए हैं. राहुल कई शिकायतें लेकर अंदर गए और उन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया. बाहर निकलते ही राहुल गांधी धरने पर बैठ गए. उनके लिए कुर्सी लगाई गई और मौके पर मीडियाकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई.

कांग्रेस ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया और कहा कि अमित शाह और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना होगा. पार्टी ने यह भी कहा कि साहिल और उसकी मां लगातार एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही थी.

हालांकि पुलिस ने शिकायत ले ली है और बताया है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी भी गठित हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा. इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरने पर बैठे थे, जहां से उन्हें हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था. रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत कई नेता अब मौके पर पहुंच रहे हैं.

यह पूरा मामला 20 जुलाई को CJP के मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था. यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून को शुरू हुआ और प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को खत्म हुआ.

राहुल गांधी के धरने से जुड़े अन्य खबर. आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - दिल्ली के थाने में धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका

कांग्रेस के दिल्ली में धरने से जुड़ी हर बड़ी और ताजा अपडेट सबसे पहले आपको यहां आजतक के लाइव ब्लॉग में मिलेगी. धरने की पल-पल की जानकारी के लिए आजतक के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.

2:43 PM (एक मिनट पहले)

तस्वीरों में देखें राहुल गांधी का धरना

Posted by :- Anurag

राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं. ग्राउंड से आई तस्वीरों को आप यहां देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है.

 

 

 

 

2:33 PM (10 मिनट पहले)

BJP on Rahul's Dharna: गिरिराज सिंह बोले - राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं

Posted by :- Anurag

दिल्ली में थाने में राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट खुद कमेटी बना रही है, उसके बाद राहुल गांधी थाना पहुंचते हैं, डीसीपी ऑफिस पहुंचते हैं नौटंकी करने के लिए, यह देश के लोग जानते हैं. राहुल गांधी जी सिर्फ नौटंकी ही कर सकते हैं.'

 

2:28 PM (16 मिनट पहले)

BJP on Rahul Gandhi Dharna: राहुल गांधी के धरने पर रविशंकर प्रसाद का हमला, बोले- कानून का सम्मान करें

Posted by :- Anurag

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना अनुमति या पूर्व सूचना के थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, पुलिस ने राहुल गांधी को बताया है कि जिस घटना का वह जिक्र कर रहे हैं, उसमें पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है.

 

2:21 PM (22 मिनट पहले)

Priyanka Gandhi on Dharna: थाने में प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठीं

Posted by :- Anurag

दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के साथ छात्रों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं.

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2:19 PM (24 मिनट पहले)

Pellet Gun Row: अधीर रंजन बोले- FIR दर्ज नहीं कर रही पुलिस

Posted by :- Anurag

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए यहां पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मांग है कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है. अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस पर तानाशाही वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के नेता यहां पहुंचे हैं.

 

2:18 PM (26 मिनट पहले)

Delhi Congress Dharna: पार्लियामेंट थाने के बाहर RAF तैनात

Posted by :- Anurag

दिल्ली में पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) के जवान पहुंच गए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी DCP से मुलाकात के बाद अभी भी थाने के बाहर मौजूद हैं.

 

2:09 PM (35 मिनट पहले)

Rahul Gandhi Speech: राहुल गांधी ने क्या कहा?

Posted by :- Anurag

राहुल गांधी ने कहा कि बात ये है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पैलेट गन का प्रयोग हुआ. साहिल के शरीर से ये छर्रे निकले हैं. इनके शरीर के अंदर ये छर्रे हैं. इनकी आंख में छर्रे लगे हैं. ये एम्स की रिपोर्ट है. एम्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं. आंख में भी छर्रे हैं. इनकी आंख चली गई है. अब ये आंख से देख नहीं पाएंगे. और इनके दिल के बिल्कुल पास भी छर्रे हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए. तो एक ही सवाल है - अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे.  शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए. और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने खुद ही जगह-जगह चला दिए. मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं.

हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए. ये हिंदुस्तान का युवा है. इनकी मम्मी यहां ज्योति जी खड़ी हैं, इनके पिता दीपक हैं. ये साहिल है. और हम सिर्फ ये कह रहे हैं -प्लीज FIR दर्ज कीजिए. अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि FIR नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा सरल बात क्या हो सकती है? जब तक FIR नहीं होगी, तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं.

इस देश में लाखों लोगों के साथ अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों के साथ होता है और रोज होता है. और ये नई दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है. इसलिए हमारी सिर्फ एक मांग है - FIR. और जो इन्वेस्टिगेटर आपने बनाया है, उसका नाम हमें बता दीजिए. हम चले जाएंगे. हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं. और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है.

 

2:04 PM (40 मिनट पहले)

Rahul Gandhi Dharna: राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही संसद मार्ग थाने के बाहर जुटे कांग्रेस नेता और समर्थक

Posted by :- Anurag

राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने गए, जिन्हें चार्ज संभाले अभी एक दो दिन ही हुए हैं. वह कई शिकायतें लेकर अंदर गए और उन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया. जानकारी लेने के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. उनके लिए कुर्सी लगाई गई और मौके पर मीडियाकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई. मौके पर प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेता पहुंचे.

 

2:03 PM (41 मिनट पहले)

Rahul Gandhi Protest: पैलेट गन मामले की जांच का अपडेट लेने संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी

Posted by :- Anurag

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे. वह जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस गए थे. राहुल गांधी अपने साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी ले गए और आरोप लगाया कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

 

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