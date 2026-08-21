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नशा तस्कर की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर... अमृतसर में पुलिस का बड़ा एक्शन, मकान किया जमींदोज

अमृतसर के मकबूलपुरा में पुलिस और नगर निगम ने नशा तस्कर अर्शदीप सिंह की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट समेत करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. कार्रवाई से पहले नगर निगम की ओर से नोटिस और जांच की प्रक्रिया पूरी की गई थी. पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल खुद मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का जायजा लिया.

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पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई. (Photo: Screengrab)
पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई. (Photo: Screengrab)

अमृतसर में एक बार फिर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम का बुलडोजर चला है. इस बार निशाने पर मकबूलपुरा इलाके में स्थित एक प्रॉपर्टी थी. पुलिस के मुताबिक, ये प्रॉपर्टी अर्शदीप सिंह नाम के शख्स की है, जिसके खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं.. इनमें ज्यादातर केस NDPS एक्ट के बताए गए हैं. पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज होने की बात कही गई है.

कार्रवाई के दौरान अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल खुद मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन का जायजा लिया. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, प्रॉपर्टी को लेकर नगर निगम की तरफ से पहले ही नोटिस और जांच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी. इसके बाद पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी. पहले कागजी कार्रवाई हुई और उसके बाद बुलडोजर मौके पर पहुंचा. मकबूलपुरा इलाके में पुलिस बल भी तैनात रहा.

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पुलिस के मुताबिक, अर्शदीप सिंह के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें अधिकतर मामले नशीले पदार्थों की तस्करी यानी NDPS एक्ट से जुड़े बताए गए हैं. इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की भी जानकारी पुलिस ने दी है. इसी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने उसे नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में निशाने पर रखा है.

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इस साल 2100 से ज्यादा गिरफ्तारियां

अब जरा अमृतसर पुलिस के नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का आंकड़ा भी समझिए. पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल के मुताबिक, इस साल अब तक NDPS एक्ट के तहत 2100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बड़ी मात्रा में 'आइस' और हेरोइन बरामद करने का भी दावा किया है.

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पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है. पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि नशा तस्करी से जुड़े हिस्ट्रीशीटर पुलिस की खास निगरानी में हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

फिलहाल नगर निगम का बुलडोजर एक कथित नशा तस्कर की प्रॉपर्टी पर चल चुका है. पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ पहले से करीब 10 मामले दर्ज हैं और इनमें ज्यादातर NDPS एक्ट से जुड़े हैं. अमृतसर पुलिस और नगर निगम का ये बुलडोजर अभियान आगे किन-किन प्रॉपर्टीज तक पहुंचता है.

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