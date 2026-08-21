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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चेहरे पर दिखेगा कुदरती निखार, तुरंत आजमाएं ये देसी तरीके

रक्षाबंधन पर खूबसूरत और ग्लोइंग दिखना चाहती हैं तो अभी से स्किनकेयर शुरू कर दें. महंगे फेशियल के बजाय एलोवेरा जेल, चावल-दही स्क्रब, मुल्तानी मिट्टी जैसे आसान उपाय आजमाएं। साथ ही पर्याप्त पानी पिएं और पूरी नींद लें. नियमित देखभाल से त्योहार के दिन चेहरा फ्रेश और निखरा हुआ नजर आ सकता है.

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दिन में खूब पानी पीना स्किन के लिए सही होता है. (PHOTO:AI)
दिन में खूब पानी पीना स्किन के लिए सही होता है. (PHOTO:AI)

रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन बचे हैं और अगर आप अभी से कुछ आसान और असरदार स्किनकेयर टिप्स फॉलो करते हैं तो उस दिन आपके चेहरे पर चांद-सा निखार दिखेगा. ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे फेशियल की जरूरत नहीं होती है, देसी स्किन केयर भी आपकी स्किन का खोया हुआ निखार लाने में आपकी मदद कर सकता है. हमारी रसोई में मौजूद कुछ चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है, अगर आप सही तरीके से इन सिंपल स्किनकेयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों में ही चेहरा चमकने लगेगा. आइए आपको इन सिंपल स्किनकेयर टिप्स के बारे में बताते हैं.

एलोवेरा जेल 

सबसे पहले रोजाना अपने चेहरे को माइल्ड क्लींजर से अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद सुबह चेहरे पर एलोवेरा जेल की हल्की लेयर लगाएं. यह त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इस आसान रूटीन को अपनाने से चेहरा साफ, फ्रेश और ग्लोइंग नजर आ सकता है.

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चावल-दही का स्क्रब

रक्षाबंधन को अभी एक हफ्ता बचा है और इस बीच आप दो दिन अपने चेहरे पर चावल के आटे में दही मिलाकर नेचुरल स्क्रब बना कर लगा सकते हैं, इससे चेहरे पर जमी गदंगी साफ होती है और स्किन नेचुरल ग्लोइंग बनती है.

टमाटर के रस से मसाज

ढ़ीली-लटकी स्किन को टाइट और चमकदार बनाने के लिए फेस पर मसाज कर सकते हैं. मसाज के लिए आप टमाटर का रस और आईस क्यूब का इस्तेमाल करें.

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देसी नाइट क्रीम 

सोने से पहले रात को चेहरे को फेसवॉश से साफ करें और उसके बाद देसी नाइट क्रीम लगाएं. नाइट क्रीम को बनान के लिए आप गुलाब जल, विटामिन ई की कैप्सूल और ग्लिसरीन को मिलाकर तैयार कर लें. इसे हर रात फेस पर लगाकर सोएं. 

मुल्तानी मिट्टी का फेसपैक

इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी को भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, यह चेहरे में मौजूद अतिरिक्त तेल को साफ करती है. इसके अलावा इससे कील-मुहासे कम होते हैं, टैनिंग हटती है. चेहरे पर निखार के लिए मुल्तानी मिट्टी का पैक आपको हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए. हालांकि ड्राई स्किन वाले इसे स्किप कर सकते हैं. 

पानी पीना है जरूरी

नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अंदर से भी बॉडी हाइड्रेट होनी जरूरी है. इसके लिए दिनभर में करीबन 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए. 

नींद लें पूरी

पानी पीने के अलावा अच्छी और पूरी नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब नींद पूरी होती हैं तो स्किन पर अपने आप ग्लो नजर आने लगता है, वरना चेहरे पर सुस्ती और डार्क सर्कल दिखने लगते हैं. 

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