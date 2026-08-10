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कांवड़िए फैन को स्टेज से नीचे फेंका, पवन सिंह ने दिया ऐसा रिएक्शन, Video

पवन सिंह यूपी में एक इवेंट का हिस्सा बने थे, जहां उनका एक फैन जबरदस्ती करके स्टेज पर चढ़ गया. सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाला, मगर पावर स्टार ने उसे वापस बुलाकर उसके साथ फोटो क्लिक कराई.

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पवन सिंह ने दिखाया बड़ा दिल (Photo: ITGD)
पवन सिंह ने दिखाया बड़ा दिल (Photo: ITGD)

सावन का महीना चल रहा है, तो देशभर में भक्ति-भजन का माहौल चल रहा है. उत्तर प्रदेश के बस्ती इलाके में बीती रात भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भजन संध्या में शामिल हुए थे. वहां उन्होंने अपनी मधुर आवाज से कई सारे शिव भक्ति वाले संगीतमय भजन गाए. मगर इसी बीच एक छोटी सी घटना भी हुई. 

पवन सिंह की दीवानगी

जब बस्ती में पवन सिंह शिव भजन गाकर कांवड़ियों संग जमकर थिरक रहे थे, तभी वहां एक कवाड़ियां स्टेज पर कूद पड़ा. वो भोजपुरी सुपरस्टार से मिलने के लिए बेहद आतुर था. उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था, जो वो पवन सिंह के लिए लाया था. लेकिन स्टेज पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उस युवक को पकड़कर मंच से नीचे फेंक दिया.

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कुछ देर बाद, पवन सिंह ने उसको वापस मंच पर बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर सभी लोगों के सामने फोटो क्लिक कराया.  इसके बाद वहां मौजूद कई सारे कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया. वो सब भी पावर स्टार से मिलना चाहते थे. मगर किसी तरह से मौजूदा भीड़ को समझाया गया कि वो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश ना करें. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बार-बार समझाने के बावजूद, एक दूसरे फैन ने भी नंगे बदन मंच पर चढ़कर पवन से मिलने की कोशिश की. हालांकि इस बार पवन सिंह ने भरे मंच से उसको फटकारा और वापस भेज दिया. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में घनघोर लापरवाही दिखी. यहां तक कि सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस वालों में भी पवन सिंह से मिलने की दीवानगी देखी गई. फैन के बाद एक सिपाही ने मंच पर चढ़कर पवन सिंह संग फोटो खिंचाई. पवन सिंह को महज देखने के लिए लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री पहुंचे थे. 

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रियलिटी शो में पवन सिंह

पवन सिंह इन दिनों भोजपुरी बवाल नाम के रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं, जहां उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें सामने आ रही हैं. पावर स्टार अपनी हीरोइनों से भी मिल रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने कई सारे सुपरहिट गाने-फिल्मों में काम किया. उन्हीं में से एक काजल राघवानी हैं, जो शो पर आम्रपाली दुबे-निरहुआ और पवन सिंह को लेकर कई बातें कह रही हैं. उनकी चटपटी बातें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

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