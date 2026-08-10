Desi Joke: सदमे में पति पहुंचा इमरजेंसी वार्ड, वहज जान लोटपोट हो जाएंगे आप !

>सदमा लगने की वजह से पति इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है...!
वजह- पत्नी बोली थी, दो मिनट में तैयार होकर आती हूं...!
और, ठीक दो मिनट में ही तैयार होकर आ गई...!!
>मेरे एक पड़ोसी है, जिनका नाम है ‘भगवान’
और उनकी बेटी का नाम है भक्ति,
मम्मी बोलती है कि,
‘बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर’
अब मम्मी को कैसे समझाऊं की
भक्ति में तो मन लगाता हूं... पर भगवान नहीं मान रहे !
>पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी...!
पति बेचारा तिलमिला उठा...
पति - मारा क्यों...?
पत्नी - जी मच्छर था... मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे,
ये मुझसे बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगा...!
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>पति (फोन पर पत्नी से) - तुम बहुत प्यारी हो...!
पत्नी - थैंक्स...!
पति - तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!
पत्नी - थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे...
पति - खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!
>मोनू घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था...!
मोनू - मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं...!
सोनू - क्यों भाई, तुमने क्या किया...?
मोनू - मैंने अपनी बीवी के सर पर जोर से डंडा मार दिया था...!
सोनू - तो वो मर गई क्या...?
मोनू- नहीं बच गई और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी!
>भोलू गुस्से में बैंक से बाहर निकलते हुए-
दूध वाले हड़ताल करते हैं, तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं...!
टमाटर वाले हड़ताल करते हैं, तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं...!
न जाने बैंक वालों को कब अक्ल आएगी...!
>सोनू - पता है, सदाबहार लोग हमेशा सुखी होते हैं...!
मोनू - वो कैसे...?
सोनू - क्योंकि, वो सदा घर से बाहर ही होते हैं,
घर में रहेंगे, तो मगजमारी होगी...
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)