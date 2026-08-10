5 महीने में होंगी 12 बड़ी परीक्षाएं, MP ESB करेगा 19 हजार से अधिक पदों पर भर्ती 

MP ESB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाली महीने कई सारे अवसर लेकर आने वाला है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने साल 2026 में होने वाली भर्तियों के कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़ी रणनीति बना सकते हैं और टाइम को मैनेज कर सकते हैं. कैलेंडर के अनुसार, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कुल 12 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत 19 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. भर्ती में पुलिस, पंचायत, कृषि, इंजीनियरिंग समेत कई अन्य विभागों में भर्तियां की जाएंगी. साथ ही शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) भी सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है.

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अगले महीने होगी दो बड़ी परीक्षाएं

MP ESB से जुड़े कैलेंडर के मुताबिक, सितंबर में ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके तहत कुल 2,784 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसी महीने ग्रुप-2 सब ग्रुप--4 के तहत खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी जिसके तहत कुल 2,299 पद भरे जाने हैं.

अक्टूबर-नंबवर में पुलिस भर्ती

इसके साथ ही अगले महीने अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच कई अहम परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान सूबेदार शीघ्रलेखक एवं सहायक उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें कुल 566 पद भरे जाएंगे. साथ ही पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी इस दौरान ही कराई जाएगी, जिसके तहत 7500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा.

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नवंबर में पुलिस आरक्षक चालक पदों पर परीक्षा

इसके बाद से नवंबर के महीने में पुलिस आरक्षक चालक भर्ती परीक्षा आयोजत की जानी है. इसके तहत कुल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी.

पंचयाच से जुड़ी भी होंगी भर्ती

इन भर्तियों की सबसे खास बात यह है कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के मुताबिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं. नवंबर से दिसंबर 2026 के बीच नायब तहसीलदार विभागीय भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. इसके जिए 73 पदों पर भरा जाएगा. इस अवधि में पंचायत सचिव एवं ग्राण रोजगार सहायक भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है. इसके तहत कुल 2900 पदों पर चयन किया जाएगा.

दिसंबर में भी होगी परीक्षा

इसके बाद दिसंबर में भी छात्रों को कई मौके मिलेंगे. इस दौरान ग्रुप-6 स ब ग्रुप -1 भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जाएगी.

शिक्षकों के लिए होंगे कई मौके

MP ESB के संशोधित कैलेंडर के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 19,062 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा 7,500 पद पुलिस आरक्षक के हैं. हालांकि, इसके साथ ही करीब 1.50 लाख शिक्षकों के लिए TET परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जिम्मेदारी MP ESB को दी गई है और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है.

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