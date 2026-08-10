'मैंने तुझे कभी थप्पड़ तक नहीं मारा...' पत्नी को मनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम, बागपत में भाजपा नेता के बेटे ने फांसी लगाकर दी जान!

Uttar Pradesh News: बागपत में पति-पत्नी के रिश्ते में आई दरार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. पत्नी के मायके जाने और वापस लौटने से इनकार करने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा नेता के बेटे ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. बताया जा रहा है कि मौत से पहले भी नीरज ने पत्नी को मनाने की कोशिश की थी. उसने अपनी पत्नी से कहा था कि उसने आज तक उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा, इसके बावजूद वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी. पत्नी के वापस नहीं आने से आहत पति फांसी लगाकर जान दे दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

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दरअसल, पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के देशराज मोहल्ले का है. यहां रहने वाले भाजपा नेता सहदेव के बेटे नीरज की करीब तीन साल पहले बागपत के ही गौरीपुर गांव निवासी युवती से शादी हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आ रही है.

परिजनों का आरोप है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी. बताया जा रहा है कि नीरज की पत्नी गर्भवती थी और कुछ समय से मायके में रह रही थी. नीरज चाहता था कि उसकी पत्नी वापस घर आ जाए. वह लगातार उसे समझाने और वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी मायके से वापस आने को तैयार नहीं थी.

दो दिन पहले भी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर पत्नी पक्ष की ओर से पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बाद नीरज को थाने ले जाया गया था. इसके बाद भी पत्नी अपने मायके में ही रहने की बात पर अड़ी रही. हालांकि, नीरज ने इसके बाद भी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ी. उसने पत्नी से फोन पर बातचीत कर उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन जब पत्नी ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया तो वह बेहद परेशान हो गया.

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परिजनों के मुताबिक, इसी दौरान नीरज ने पत्नी से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी और दर्द जाहिर किया. उसने कहा कि 'मैंने तुझे आज तक एक थप्पड़ नहीं मारा.' परिवार का कहना है कि इसके बावजूद दोनों के बीच बनी दूरी कम नहीं हो सकी. इसके बाद नीरज ने खुद को कमरे में बंद कर सुसाइड कर लिया. कुछ देर बाद जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो घर में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नीरज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि पति-पत्नी के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और नीरज के इस कदम के पीछे परिस्थितियां किस तरह जिम्मेदार बनीं. वहीं, भाजपा नेता के बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

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