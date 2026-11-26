Haridwar Ardh Kumbh 2027: साल 2027 में हरिद्वार में आस्था का बड़ा संगम देखने को मिलेगा. अर्धकुंभ मेले के दौरान गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी. कोई पुण्य कमाने के लिए गंगा में डुबकी लगाएगा, तो कोई खास स्नान पर्वों पर हरिद्वार पहुंचने की तैयारी करेगा. इस मेले में कई बड़े स्नान होंगे, जिनमें अमृत स्नान का विशेष महत्व रहेगा. ऐसे में अगर आप भी अर्धकुंभ में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं. आइए जानते हैं गंगा स्नान कब से शुरू होगा, पहला अमृत स्नान किस दिन होगा और आखिरी स्नान की तारीख क्या है.

और पढ़ें

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 कब से शुरू होगा?

हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले की तैयारियां 1 जनवरी 2027 से शुरू हो जाएंगी. यह मेला अप्रैल के आखिर तक चलेगा. वहीं, 14 जनवरी से गंगा स्नान के खास दिन शुरू होंगे. 20 अप्रैल को आखिरी स्नान होगा. इस दौरान कुल 10 स्नान पर्व पड़ेंगे, जिनमें 4 अमृत स्नान भी शामिल हैं.

अर्धकुंभ में कब-कब होगा अमृत स्नान?

6 मार्च 2027: महाशिवरात्रि पर पहला अमृत स्नान होगा.

8 मार्च 2027: फाल्गुन अमावस्या पर दूसरा प्रमुख स्नान होगा.

14 अप्रैल 2027: बैसाखी के दिन तीसरा अमृत स्नान होगा.

20 अप्रैल 2027: चैत्र पूर्णिमा पर अंतिम अमृत स्नान के साथ प्रमुख स्नान पर्वों का समापन होगा.

अर्धकुंभ के बाकी स्नान कब-कब होंगे?

14 जनवरी 2027: मकर संक्रांति

6 फरवरी 2027: मौनी अमावस्या

11 फरवरी 2027: बसंत पंचमी

20 फरवरी 2027: माघ पूर्णिमा

7 अप्रैल 2027: नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष

15 अप्रैल 2027: राम नवमी

Advertisement

हर की पौड़ी पर गंगा स्नान क्यों है खास?

हरिद्वार जाएं और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान न करें, ऐसा कम ही होता है. यहां बने ब्रह्मकुंड को बहुत पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से कुछ बूंदें इसी जगह गिरी थीं. इसलिए कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान यहां स्नान करना बहुत खास माना जाता है.

कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड में भगवान विष्णु के चरण चिह्न भी हैं. मान्यता है कि यहां गंगा में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है. हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है. शाम के समय गंगा आरती और दीपदान का नजारा देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

---- समाप्त ----