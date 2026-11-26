अमेरिका के ओरेगन में समुद्र की खतरनाक लहरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें एक शख्स और उसका पालतू कुत्ता अचानक आई तेज लहरों की चपेट में आकर समुद्र में बहते दिखाई दे रहे हैं. गनीमत रही कि दोनों किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए . उन्हें कोई चोट नहीं आई.

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यह घटना कैनन बीच इलाके में ईकोला क्रीक के पास हुई. कैनन बीच पुलिस विभाग ने घटना का वीडियो फेसबुक पर साझा किया है. पुलिस के मुताबिक, घटना से कुछ घंटे पहले ही शख्स को समुद्र की खतरनाक स्थिति को देखते हुए बीच से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी.

पहले भी पुलिस ने दी थी चेतावनी

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 8:50 बजे एक अधिकारी ने टोलोवाना वेयसाइड के दक्षिण में समुद्र किनारे एक व्यक्ति को गाड़ी चलाते देखा. अधिकारी ने उसे रोका तो उसने बताया कि वह समुद्र में आई बेहद ऊंची लहरों को करीब से देखना चाहता है.

पुलिस ने उसे समुद्र की स्थिति को लेकर चेतावनी दी और समुद्र के किनारे गाड़ी चलाने के लिए चालान भी किया. लेकिन करीब 10:30 बजे पुलिस और दमकल विभाग को ईकोला क्रीक इलाके में एक शख्स और उसके कुत्ते के लहरों में बहने की सूचना मिली.

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Cannon Beach Police Department warning for yesterday, Tuesday: "Stay off the beach during the king tides" ... (Elevated high tides ... strong surf and waves ... up to 25 feet). I like dogs, so I would have listened. Man and dog were later rescued safely, coffee lost at sea. https://t.co/LlrqSZHLTs — Happy Granddaddd (@PlotWeaver) November 25, 2026

पहले कुत्ता बहा, फिर शख्स भी समुद्र में गिरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपने कुत्ते को पट्टे से पकड़े हुए खड़ा है. तभी अचानक तेज लहर आती है और कुत्ता पानी में खिंच जाता है. लहरों का दबाव बढ़ने पर शख्स को कुत्ते की रस्सी छोड़नी पड़ती है.

इसके बाद वह खुद को सीढ़ियों के सहारे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तेज लहर उसे भी समुद्र में खींच ले जाती है. वीडियो में दोनों तेज बहाव में दिखाई देते हैं.

हालांकि, पुलिस के मुताबिक शख्स और उसका कुत्ता किसी तरह दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचने में सफल रहे और सुरक्षित बाहर निकल आए. दोनों को कोई चोट नहीं आई.

पुलिस ने दी 'किंग टाइड' से बचने की सलाह

घटना के बाद पुलिस ने लोगों को 'किंग टाइड' के दौरान बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी है. पुलिस ने कहा कि समुद्र को देखने के लिए बीच की सीढ़ियां भी हमेशा सुरक्षित जगह नहीं होतीं. लोगों को समुद्र की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए.

पुलिस ने लोगों से अपने पालतू जानवरों को भी समुद्र की लहरों से दूर रखने और बहकर आए लकड़ी के बड़े टुकड़ों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि तेज लहरें इन्हें भी बहा सकती हैं.

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पुलिस ने कहा कि किंग टाइड एक शानदार प्राकृतिक घटना जरूर है, लेकिन इसे करीब से देखने के लिए अपनी, अपने पालतू जानवर की या बचावकर्मियों की जान जोखिम में डालना किसी भी तस्वीर या वीडियो के लिए सही नहीं है.

'किंग टाइड' कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है. इसका इस्तेमाल आम तौर पर असामान्य रूप से ऊंचे ज्वार के लिए किया जाता है. यह स्थिति अक्सर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास और तब बनती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब होता है.

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