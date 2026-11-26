राजधानी दिल्ली के कई बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले करीब साढ़े छह साल में लंग्स कैंसर के 6,581 मामले सामने आए हैं. वहीं, इस बीमारी से 913 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. यानी औसतन हर तीन दिन में एक मरीज की मौत हुई. ये आंकड़े सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में सामने आए हैं.

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PTI भाषा की ओर से अलग-अलग RTI आवेदन के जरिए जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2026 के बीच AIIMS, राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) में कुल 6,581 मरीजों में फेफड़ों के कैंसर के केस आए थे. इनमें सबसे ज्यादा केस एम्स में आए हैं. जहां जनवरी 2020 से मार्च 2026 के बीच फेफड़ों के कैंसर के 4,860 मामले सामने आए, जबकि 158 मरीजों की मौत हुई. इस हिसाब से AIIMS में हर महीने औसतन करीब 65 मरीज इस बीमारी के इलाज के लिए पहुंचे.

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दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में 1,613 मामले, 354 मरीजों की मौत

दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जनवरी 2020 से जुलाई 2026 के बीच फेफड़ों के कैंसर के 1,613 मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 354 मरीजों की मौत हुई. अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, यहां हर महीने औसतन करीब 20 नए मामले सामने आए और चार मरीजों की मौत हुई.

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क्या बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को हुआ लंग्स कैंसर

आरटीआई के जवाब से किसी अस्पताल से यह जानकारी नहीं मिली है कि लंग्स कैंसर के ये सभी मामले किस वजह से आए हैं .यानी इन मरीजों को लंग्स कैंसर किस वजह से हुआ इसको लेकर जानकारी नहीं है. हालांकि आज भी स्मोकिंग इस कैंसर की एक बड़ी वजह है. इसके अलावा कुछ मामलों में जेनेटिक कारणों से भी ये कैंसर होने का रिस्क होता है.

RTI के जवाब में किसी भी अस्पताल ने यह जानकारी भी नहीं दी कि दर्ज किए गए मरीजों में कितने ऐसे थे, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया. ऐसे में दिल्ली में फेफड़ों के कैंसर के ये केस और मौतों के बारे में यह नहीं बताया जा सकता है कि इनका एक अकेला कारण क्या है. लेकिन बीते कुछ सालों में दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का कारण बना हुआ है. इसको भी लंग्स कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है.

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