एनसीपी (SP) चीफ शरद पवार की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है. उनकी बेटी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बताया कि उनके पिता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 85 वर्षीय शरद पवार की तबीयत की जानकारी मिलते ही सुप्रिया मीटिंग छोड़कर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुईं.

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सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, 'बाबा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कर रही हूं. ऐसा लगता है उन्हें डीहाइड्रेशन हुआ है. उन्हें अब थोड़ा आराम करने और कम यात्रा करने की जरूरत है. लेकिन बाबा सुनते ही नहीं हैं. वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं. आखिर में सुप्रिया ने अपने शुभचिंतकों का आभार भी जताया.'

सुप्रिया सुले ने आज एनसीपी (SP) नेताओं की अहम बैठक बुलाई थी. इस दौरान पार्टी में छिड़े विवाद पर खास चर्चा होने वाली थी. वहीं, शरद पवार भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे. लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और सुप्रिया को भी मीटिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी.

(Photo- ITGD)

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एक महीने में दूसरी बार बीमार हुए शरद पवार

बता दें कि ये एक महीने में दूसरी बार है जब शरद पवार की तबीयत खराब हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. इससे पहले 2 नवंबर को भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण के चलते पुणे के रुबी हॉल क्लीनिक में एडमिट कराया गया था. इसके बाद शरद पवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. हालांकि, 7 नवंबर को उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था.

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